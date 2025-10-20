Samsung Galaxy S26: Alle Modelle mit dem Exynos 2600?

Samsung soll angeblich abwägen, für die kommenden Smartphones der Reihe Galaxy S26 durchweg den kommenden Chip Exynos 2600 zu verwenden. So soll die Leistung deutlich konkurrenzfähiger sein, als bei den Vorgängern. Allerdings soll diese Entscheidung Regionen wie die USA nicht betreffen – wohl aber den südkoreanischen und europäischen Markt. Angeblich steche der Exynos 2600 sowohl den Apple A19 Pro als auch den Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 in vielen Aspekten aus.

Anzeige

Demnach biete der Samsung Exynos 2600 sechsmal so viel NPU-Leistung wie der Apple A19 Pro. Obendrein biete er auch eine um 14 % höhere Multi-Core-Leistung und eine um 75 % höhere GPU-Leistung. Im direkten Vergleich mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 soll die NPU des Exynos 2600 30 % stärker sein, während die GPU ca. 29 % leistungsfähiger sei.

Zu bedenken ist natürlich, dass es sich hier mitnichten um offizielle Angaben, sondern um unbestätigte Berichte handelt. Ob Samsung also mit dem Exynos 2600 wirklich derartige Power bieten kann und das SoC tatsächlich so breit in den Smartphone-Flaggschiffen der Reihe Galaxy S26 verbauen wird, muss uns die Zeit zeigen.

Quelle: Ice Universe (X)