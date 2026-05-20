Honor MagicBook 16 (2026): Schlankes Notebook mit dem Intel Core Ultra 5 325

Honor bringt in Deutschland heute das schlanke Notebook MagicBook 16 (2026) auf den Markt. Im direkten Vergleich mit dem Vorgängermodell hat der Hersteller unter anderem die Kühlung nach eigenen Angaben deutlich verbessert. So setzt man auf einen größeren Einzellüfter als bei den Vorgängermodellen. Diesen kombiniert man mit einer D12-Heatpipe und einer erweiterten Kühlrippenanordnung. Das soll auch unter Volllast dafür sorgen, dass die maximale Leistung länger abrufbar bleibt.

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Als Chip des Notebooks dient dabei der Intel Core Ultra 5 325. Diesem stehen je nach gewählter Ausstattung 16 GByte RAM und entweder 512 GByte bzw. 1 TByte Speicherplatz zur Seite. Zudem stehen zwei verschiedene Display-Ausführungen zur Auswahl. So oder so handelt es sich um ein IPS-LC-Display mit 16 Zoll Diagonale. Eine Modellvariante des Honor MagicBook 16 (2026) verwendet dabei ein FHD-Display mit 60 Hz, die andere ein WQXGA-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate.

Das Honor MagicBook 16 (2026) setzt auf einen Akku mit 80 Wh und kann mit 65 Watt aufgeladen werden. Ein passendes GaN-Ladegerät liegt dem Lieferumfang bei. Die Bilder deuten es an: Der Hersteller verwendet ein Metallgehäuse mit 15,9 mm Dicke. Das Notebook wiegt 1,64 kg. Ab Werk dient Windows 11 Home als Betriebssystem.

Farbe, Preis und Verfügbarkeit

Das Honor MagicBook 16 (2026) ist ab sofort in der Farbe Starry Gray erhältlich. Die Markteinführung in Deutschland erfolgt ab dem 20. Mai 2026 über www.honor.com/de, mit einem unverbindlichen Verkaufspreis ab 1.199,90 €.

Kategorie Technische Eckdaten Design Metallgehäuse • 354,78 × 242,8 × 15,9 mm • ca. 1,64 kg • Farbe: Starry Gray Display 16″ HONOR FullView IPS • Antireflex • 92,5 % Screen‑to‑Body • 120/60 Hz (WQXGA), 60 Hz (FHD) • 100 % sRGB (WQXGA), 45 % NTSC (FHD) Helligkeit: 430 Nits (WQXGA), 300 Nits (FHD) • 16:10 • 2560×1600 (189 PPI) oder 1920×1200 (142 PPI) Augenschutz: TÜV Low Blue Light (HW/SW je nach Modell), Flicker‑Free, Dynamische Dimmung E‑Book‑Modus Prozessor Intel Core Ultra 5 325 • Intel Grafik Speicher 16 GB RAM + 1 TB SSD (WQXGA) • 16 GB RAM + 512 GB SSD (FHD) Konnektivität WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax • 160 MHz • 2,4/5/6 GHz Bluetooth 5.1 • WPA/WPA2/WPA3 Tastatur Vollformat • 1,5 mm Hub • Hintergrundbeleuchtung • Nummernblock • IPX2‑Spritzwasserschutz Kamera 720p HD‑Kamera Touchpad 124 × 80 mm Akku 80 Wh • bis zu 14 h Office‑Nutzung • 65 W GaN‑Schnellladen Anschlüsse 2× USB‑C 3.2 Gen 2 • 2× USB‑A 3.2 Gen 1 1× HDMI 2.1 TMDS 1× 3,5‑mm‑Klinke Audio 2× Mikrofon • 2× Lautsprecher Smarts HONOR WorkStation Eigenschaften HONOR Connect Global Favorites HONOR Notes • HONOR Share • Multi‑Screen Collaboration • App‑Fenster‑Übertragung per Kabel • HONOR Device Clone Betriebssystem Windows 11 Home

Quelle: Honor