Honor MagicBook 16 (2026): Schlankes Notebook mit dem Intel Core Ultra 5 325

Honor bringt in Deutschland heute das schlanke Notebook MagicBook 16 (2026) auf den Markt. Im direkten Vergleich mit dem Vorgängermodell hat der Hersteller unter anderem die Kühlung nach eigenen Angaben deutlich verbessert. So setzt man auf einen größeren Einzellüfter als bei den Vorgängermodellen. Diesen kombiniert man mit einer D12-Heatpipe und einer erweiterten Kühlrippenanordnung. Das soll auch unter Volllast dafür sorgen, dass die maximale Leistung länger abrufbar bleibt.
Als Chip des Notebooks dient dabei der Intel Core Ultra 5 325. Diesem stehen je nach gewählter Ausstattung 16 GByte RAM und entweder 512 GByte bzw. 1 TByte Speicherplatz zur Seite. Zudem stehen zwei verschiedene Display-Ausführungen zur Auswahl. So oder so handelt es sich um ein IPS-LC-Display mit 16 Zoll Diagonale. Eine Modellvariante des Honor MagicBook 16 (2026) verwendet dabei ein FHD-Display mit 60 Hz, die andere ein WQXGA-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate.
Das Honor MagicBook 16 (2026) setzt auf einen Akku mit 80 Wh und kann mit 65 Watt aufgeladen werden. Ein passendes GaN-Ladegerät liegt dem Lieferumfang bei. Die Bilder deuten es an: Der Hersteller verwendet ein Metallgehäuse mit 15,9 mm Dicke. Das Notebook wiegt 1,64 kg. Ab Werk dient Windows 11 Home als Betriebssystem.
Farbe, Preis und Verfügbarkeit
Das Honor MagicBook 16 (2026) ist ab sofort in der Farbe Starry Gray erhältlich. Die Markteinführung in Deutschland erfolgt ab dem 20. Mai 2026 über www.honor.com/de, mit einem unverbindlichen Verkaufspreis ab 1.199,90 €.
|Kategorie
|Technische Eckdaten
|Design
|Metallgehäuse • 354,78 × 242,8 × 15,9 mm • ca. 1,64 kg • Farbe: Starry Gray
|Display
|16″ HONOR FullView IPS • Antireflex • 92,5 % Screen‑to‑Body • 120/60 Hz (WQXGA), 60 Hz (FHD) • 100 % sRGB (WQXGA), 45 % NTSC (FHD)
|Helligkeit: 430 Nits (WQXGA), 300 Nits (FHD) • 16:10 • 2560×1600 (189 PPI) oder 1920×1200 (142 PPI)
|Augenschutz: TÜV Low Blue Light (HW/SW je nach Modell), Flicker‑Free, Dynamische Dimmung
|E‑Book‑Modus
|Prozessor
|Intel Core Ultra 5 325 • Intel Grafik
|Speicher
|16 GB RAM + 1 TB SSD (WQXGA) • 16 GB RAM + 512 GB SSD (FHD)
|Konnektivität
|WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax • 160 MHz • 2,4/5/6 GHz
|Bluetooth 5.1 • WPA/WPA2/WPA3
|Tastatur
|Vollformat • 1,5 mm Hub • Hintergrundbeleuchtung • Nummernblock • IPX2‑Spritzwasserschutz
|Kamera
|720p HD‑Kamera
|Touchpad
|124 × 80 mm
|Akku
|80 Wh • bis zu 14 h Office‑Nutzung • 65 W GaN‑Schnellladen
|Anschlüsse
|2× USB‑C 3.2 Gen 2 • 2× USB‑A 3.2 Gen 1
|1× HDMI 2.1 TMDS
|1× 3,5‑mm‑Klinke
|Audio
|2× Mikrofon • 2× Lautsprecher
|Smarts
|HONOR WorkStation
|Eigenschaften
|HONOR Connect
|Global Favorites
|HONOR Notes • HONOR Share • Multi‑Screen Collaboration • App‑Fenster‑Übertragung per Kabel • HONOR Device Clone
|Betriebssystem
|Windows 11 Home
Quelle: Honor
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