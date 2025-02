Oppo Find N5: Schlankes Foldable erscheint international

Oppo wird sein kommendes Foldable, das Oppo N5, international auf den Markt bringen. Das hat der zuständige Produktmanager Zhou Yibao mittlerweile über die chinesische Plattform Weibo bestätigt. Tatsächlich soll das mobile Endgerät sogar zeitgleich weltweit auf den Markt kommen. Anders als sonst üblich, wird es also keinen Zeitversatz zwischen der Veröffentlichung in China und in anderen Regionen geben.

Zum Preis und dem Erscheinungsdatum des Oppo Find N5 fehlen allerdings noch Angaben. In Teasern wirbt Oppo damit, dass es sich um das bislang dünnste Foldable der Welt handelt. Es soll ausgeklappt dünner als ein Bleistift sein. Als Chip will man den Qualcomm Snapdragon 8 Elite einsetzen. Zudem ist schon die Rede von einem Akku mit 5.900 mAh, der sich kabelgebunden mit 80 und kabellos mit 50 Watt aufladen lassen soll. Auch soll das Foldable nach IPX9 gegen Wasser geschützt sein.

Das Oppo Find N5 wird angeblich eine Triple-Kamera mit dreimal 50 Megapixeln einsetzen. Die offizielle Ankündigung soll nach aktuellem Stand der Dinge noch im Februar 2025 erfolgen. Auch wenn Deutschland bislang nicht explizit erwähnt worden ist, kann man sicherlich davon ausgehen, dass das Foldable auch hierzulande verfügbar sein wird.

Quelle: Oppo (Weibo)