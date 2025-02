Nvidia GeForce RTX 5080 / 5090: Kleinere Drops tröpfeln herein

Wir hatten schon darüber berichtet, dass die beiden neuen Grafikkarten Nvidia GeForce RTX 5080 und 5090 direkt zum Launch nur in geringen Stückzahlen verfügbar gewesen sind. So hatte sogar Nvidia selbst vor dem Launch davor gewarnt, dass die beiden Modelle rasch ausverkauft sein dürften. Größere Stückzahlen erwartet man frühestens ab März 2025. Denn es ruht in den meisten Fabriken in China wegen des chinesischen Neujahrs die Arbeit. Allerdings kommen immer wieder kleinere “Drops” bei den Herstellern und Händlern herein.

Ansonsten gibt es die Möglichkeit, die beiden Grafikkarten auch über Auktionshäuser von Scalpern zu erstehen. Dazu können wir jedoch absolut nicht raten, da es dann freilich schwierig werden wird, Garantie- und Gewährleistungsansprüche korrekt geltend zu machen. Obendrein sollte man sich überlegen, ob man diese Weiterverkaufs-Maschen unterstützen und damit noch für die Zukunft fördern will. Stattdessen empfiehlt es sich, entweder abzuwarten oder bei seriösen Händlern die Augen aufzuhalten. Kurzzeitig bot etwa Nvidia selbst die Founders Edition der GeForce RTX 5090 wieder zum Verkauf in Österreich an.

Auch andere Händler wie Alternate hatten die GeForce RTX 5080 und 5090 kurzzeitig noch einmal wieder als lieferbar angeboten. Freilich waren die Grafikkarten in Sekundenschnelle erneut vergriffen. Teilweise waren hier explizit etwa die Custom-Modelle von Asus und Gigabyte lieferbar. Allerdings tragen diese deutlich Aufpreise gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung für das Referenzmodell. So kamen dann Preise von je 1.549 bzw. 1.639 Euro zustande. Die Asus ROG GeForce RTX 5090 Astral OC ist gar für exorbitante 3.449 Euro angeboten worden.

Quelle: MSI