Nvidia GeForce RTX 5080 und 5090: Hersteller bestätigt Lieferengpässe

Nvidia hat es offiziell gemacht: Die beiden Grafikkarten GeForce RTX 5090 und 5080, die schon morgen erscheinen, werden nur in begrenzten Stückzahlen verfügbar sein. Nvidia spricht selbst von einer hohen Nachfrage, was aber natürlich nur ein Teil der Geschichte ist. Denn es kommt freilich auf die ausgelieferten Stückzahlen an. Und da sollen wohl nur arg begrenzte Mengen überhaupt an den Handel gegangen sein. Daher ist damit zu rechnen, dass die beiden Grafikkarten morgen direkt bei den meisten Anbietern ausverkauft sein werden.

Das könnte dann auch einige Wochen so bleiben. Denn in China feiert man offiziell das neue Jahr, und zwar bis 12. Februar 2025. So lange stehen auch viele Fabriken dort still. Somit dürfte es einige Wochen dauern, bis die GeForce RTX 5080 und 5090 wirklich breit lieferbar sein werden. Wer sich also auf die neuen Grafikkarten freut, muss möglicherweise seine Vorfreude noch etwas länger dosieren.

Eine bessere Nachricht gibt es im Übrigen für Abonnenten von GeForce Now. Beim Cloud-Gaming-Dienst wird nämlich die Abrechnung umgestellt. Aufgrund dieses Procederes, das am 31. Januar 2025 beginnt, werden übergangsweise keine Rechnungen ausgestellt. Das heißt laut Nvidia, dass GeForce Now für zahlende Bestandskunden temporär kostenlos sein wird. Man rechnet damit, dass dieses Verfahren ca. 5 Wochen andauern wird. Erst danach wird man den Dienst wieder berechnen.

Upgrades werden im Umstellungszeitraum allerdings nicht möglich sein. Damit will Nvidia natürlich verhindern, dass die Kulanz ausgenutzt wird und Kunden z. B. noch kurzfristig ein Upgrade auf den Ultimate-Tarif vornehmen.

Quelle: Nvidia