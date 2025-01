Betrug mit Festplatten: Gebrauchte HDDs von Seagate wurden im großen Stil als neu verkauft

Aktuell gibt es einen handfesten Skandal um Festplatten von Seagate. So sind Fesplatten der Exos-Reihe, die für Server gedacht ist, als neu verkauft und beworben worden, die eigentlich bereits teilweise mehrere Jahre im Dauereinsatz gewesen sind. Angeboten worden, sind die betroffenen HDDs von unterschiedlichsten Händlern wie Amazon, Alternate, Galaxus, Kosatec, Mindfactory, Proshop, Reichelt und mehr. Die Händler sind dabei offenbar selbst übers Ohr gehauen worden.

Anzeige

Wie Heise berichtet, hatten die meisten der betroffenen Seagate Exos 16 TByte Speicherplatz (Modellnummern ST16000NM000J und ST16000NM001G). Es sollen aber auch weitere Modelle mit z. B. 12 oder 14 TByte betroffen sein. Über SMART-Abfragen (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) weisen die Festplatten Laufzeiten von nur wenigen Stunden aus. Doch eine Abfrage der FARM-Werte, zeigte dann die wahren Laufzeiten, die teilweise bereits bis zu 50.000 Stunden betragen haben.

Einige Händler haben bereits aufgrund der Beschwerdewelle eine Rücknahme der betroffenen Laufwerke zugesagt. Beim Kauf ist dabei grundsätzlich darauf zu achten, ob ein grüner Rand, wie oben auf dem Bild, um den Aufkleber der jeweiligen Festplatte zu sehen ist. Dieser deutet nämlich auf Refurbished-HDDs hin.

Wie es zu dem ganzen Fauxpas kommen könnte, bleibt aktuell offen. Seagate gibt an, dazu aus Datenschutzgründen keine Angaben machen zu können. An irgendeinem Punkt der Liefer- bzw. Auslieferungskette muss Schindluder getrieben worden sein. Dies kann auch bereits vor dem Eintreffen in Deutschland der Fall gewesen sein.

Quelle: Heise