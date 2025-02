Nintendo veröffentlicht Quartalszahlen: Es ist Zeit für die Switch 2

Nintendo hat seine Quartalszahlen veröffentlicht, die sich auf dessen drittes Fiskalquartal 2025 beziehen. Enden wird das aktuelle Fiskaljahr für Nintendo am 31. März 2025. Dabei zeigt sich, dass Umsatz und Gewinn des japanischen Herstellers im letzten Quartal um jeweils 30 bzw. sogar 40 % gesunken sind. Das liegt an deutlich abfallenden Verkaufszahlen der Nintendo Switch. Denn da sind die Absätze um rund 30 % eingebrochen. Das unterstreicht, dass es höchste Zeit für die Switch 2 ist.

Am 2. April 2025 wird Nintendo seine Switch 2 mit allen Details vorstellen. Für jenes Datum ist eine umfassende Nintendo Direct angesetzt. Vor einigen Wochen hatte der Hersteller ja ein Teaser-Video veröffentlicht. Daraus konnte man schon ersehen, dass das Nachfolgemodell ein größeres Display einsetzt und magnetische Joy-Cons nutzt. Überdies ist die Switch 2 abwärtskompatibel zu sowohl den physischen Modulen als auch den digital gekauften Spielen der ersten Generation.

Dass näher zum Launch der Nintendo Switch 2 die Verkaufszahlen der 1. Generation einbrechen, dürfte kaum jemanden überraschen. Zumal das erste Modell bereits 2017 auf den Markt gekommen ist und somit ganz am Ende des Lebenszyklus steht. Das spiegelt sich auch in den Spieleverkäufen wider, denn auch da sind die verkauften Einheiten gesunken – um 24,4 % auf 123,98 Mio. Einheiten. Die Spieler stellen sich also so langsam bereits auf den Launch des Nachfolgemodells ein.

