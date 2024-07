Nintendo Switch 2: Zum Launch will man Lieferengpässe vermeiden

Nintendo wird 2025 einen Nachfolger der Switch veröffentlichen. Ob die Konsole am Ende tatsächlich Switch 2 heißen wird, ist offen. Der Einfachheit halber nennt man die Plattform in der Gerüchteküche vorerst so. Zu befürchten ist, dass die Switch 2 bei Erscheinen zunächst ein rares Gut sein könnte. So lief es beispielsweise zuletzt auch bei den Xbox Series X und PlayStation 5. Beide Spielekonsolen waren im Grunde fast zwei Jahre permanent ausverkauft. Doch laut Nintendo soll es mit der Switch 2 eindeutig anders kommen.

Der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hat erklärt, man werde ausreichend Einheiten der Switch 2 produzieren, um die Nachfrage zu decken. So war die Konsole ja erst Ende 2024 erwartet worden, wird aber im Endeffekt jetzt 2025 auf den Markt kommen. Das sorgt für weiteren Vorlauf. Auch wolle Nintendo in allen Regionen die rechtlichen Mittel und Wege prüfen, um es Scalpern, also Wiederverkäufern, schwer zu machen.

Gerüchten zufolge wird die Nintendo Switch 2 ein größeres LC-Display einsetzen und wohl mit 1080p auflösen. An TVs könnte es 4K-Upscaling geben – vielleicht sogar über Nvidias DLSS. Auch soll die nächste Generation der Joy-Cons magnetisch an der Konsole befestigt werden. Ältere Controller der ersten Switch sowie auch deren Spiele sollen kompatibel sein.

All das sind aber noch Gerüchte. Die offizielle Vorstellung der Nintendo Switch 2 ist erst 2025 zu erwarten.

