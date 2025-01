Nintendo Switch 2 offiziell vorgestellt

Gerüchte hatten es angedeutet, nun ist es tatsächlich passiert: Nintendo hat seine Spielekonsole der nächsten Generation vorgestellt. Und sie nennt sich tatsächlich Nintendo Switch 2! In einem Video gibt der japanische Hersteller erste Einblicke. Dabei bestätigt man erneut die Abwärtskompatibilität, zeigt das größere Display und auch die magnetischen Joy-Cons. Zur weiteren Technik hält man sich jedoch noch alles offen.

Das Design der Nintendo Switch 2 ist weniger bunt als beim Vorgängermodell und wirkt daher deutlich zurückgenommener. Positiv ist auch der Ständer an der Rückseite zu bewerten, der deutlich wertiger wirkt als beim Vorgängermodell. Der rechte Joy-Con verfügt nun zudem über einen neuen Button, dessen Funktion aber noch nicht erklärt worden ist. Zu Preis und Erscheinungsdatum der Nintendo Switch 2 herrscht ebenfalls noch Schweigen.

Spannenderweise warnt Nintendo im Kleingedruckten, dass einige Spiele der Nintendo Switch nicht auf dem Nachfolgemodell funktionieren werden. Dabei könnte es sich um Titel handeln, die spezielles Zubehör voraussetzen, etwa die Nintendo-Labo-Reihe.

Ebenfalls angekündigt sind schon erste Events, in deren Rahmen Gamer die Nintendo Switch 2 ausprobieren können. Für Deutschland wird da Berlin genannt. Vom 25. bis 27. April 2025 soll die Next-Gen-Konsole dort zum Spielen bereitstehen. Weitere Informationen zur Hardware und ersten Spielen will der Hersteller wiederum im Rahmen eines digitalen Events am 2. April 2025 verraten. Dann wird man eine neue Nintendo Direct abhalten. Heißt für alle Interessierten aber auch: Vorher wird die Nintendo Switch 2 also nicht auf den Markt kommen.

