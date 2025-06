Honor MagicBook Pro 14: Neues Premium-Notebook mit hoher Auflösung

Honor hat für Deutschland das Premium-Notebook MagicBook Pro 14 vorgestellt. Dieses setzt auf bis zu Intel Core Ultra 9 285H, 32 GByte LPDDR5X-RAM und eine PCIe-4.0-SSD mit 1 TByte Speicherplatz. Letzterer ist über einen weiteren M.2-2280-Steckplatz erweiterbar. Dabei lässt sich das Notebook in einem Smart-Modus mit 50 Watt und einem Leistungsmodus mit 80 Watt betreiben. Dafür ist auch eine optimierte Kühllösung verbaut.

Anzeige

Das OLED-Display des Honor MagicBook 14 Pro kommt auf 14 Zoll Diagonale um Format 3:2 bei einer Auflösung von 3.120 x 2.080 Pixeln. Als Spitzenhelligkeit nennt Honor 700 Nits. Der Screen deckt den Farbraum DCI-P3 zu 100 % ab und legt eine Bildwiederholrate von 120 Hz an. PWM-Dimming mit 4.320 Hz soll die Darstellung augenfreundlicher machen. Der Akku mit 92 Wh soll nicht nur für lange Laufzeiten sorgen, sondern ermöglicht es per USB externe Geräte via Reverse Charging mit 60 Watt aufzuladen. Das Notebook selbst kann mit 100 Watt aufgeladen werden.

Zu den physischen Schnittstellen des Honor MagicBook Pro 14 zählen zweimal USB 3.2 Gen 2, zweimal USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1b und 3,5-mm-Audio. Für kabellose Verbindungen sind Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 vorhanden. In Deutschland kostet das Notebook ab 1.399,90 Euro und ist in der Farbe Sternengrau erhältlich.

Technische Daten des Honor MagicBook Pro 14