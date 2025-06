Nintendo verkauft über 3,5 Millionen Switch 2 in 4 Tagen

Die Switch 2 ist erst seit letzter Woche erhältlich, aber hat bereits einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt. Denn jetzt hat die nordamerikanische Niederlassung des japanischen Konzerns die ersten Verkaufszahlen verraten. Demnach gingen in den ersten vier Tagen nach Verfügbarkeit mehr als 3,5 Millionen Exemplare der neuen Spielkonsole über den Ladentisch.

Allerdings nennt der Hersteller keine Vergleichsdaten, also die Verkaufszahlen anderer Spielkonsolen der ersten vier Tage nach Verkaufsstart. Allerdings wissen wir etwa, dass von der ersten Switch 2017 in den ersten drei Monaten fast 2 Millionen Exemplare verkauft wurden, weil es damals anfangs zu Lieferschwierigkeiten gekommen war. Diese Probleme hat die Switch 2 offenbar nicht. Obwohl die Nachfrage insbesondere in Asien besonders hoch ist, konnten wohl die meisten Interessenten in westlichen Staaten bedient werden. Auch jetzt ist die neue Spielkonsole in einigen Läden hierzulande als lagernd gelistet.

Vergleicht man die ersten Verkaufszahlen der Switch 2 mit früheren Nintendo-Konsolen, hat das neue Modell in den ersten vier Tagen bereits 26 Prozent aller bislang verkauften Wii U erreicht. Diese war aber eine der wenig erfolgreichen Spielkonsolen Nintendos und kam auf lediglich 13,56 Millionen verkaufte Einheiten. Die Vorgängerkonsole der Wii U, die erste Wii, wurde dagegen 101,63 Millionen mal verkauft (Stand: Ende März 2025) und die Original-Switch kommt aktuell sogar auf 152,12 Millionen abgesetzte Exemplare. Besser verkauft hat sich nur das Nintendo DS Handheld, das auf 154,02 Millionen kommt.

Ob die Switch 2 diese Verkaufszahlensphären erreicht, ist natürlich noch offen, aber immerhin hat die neue Spielkonsole einen vielversprechenden Start hingelegt.

Davon profitiert auch Nvidia als Chiplieferant, denn die Switch 2 nutzt einen speziell entwickelten Nvidia T239 Prozessor mit einer Grafikeinheit auf Basis der Ampere-Architektur, die auch von den GeForce RTX 30 Grafikkarten genutzt wurde. Welche Gewinnspanne Nvidia mit dem T239 einfährt, ist nicht bekannt, aber mit 3,5 Millionen Exemplaren in vier Tagen verkauft sich dieser Chip wohl deutlich häufiger als jedes Modell der aktuellen GeForce RTX 50 Serie (Blackwell Architektur). Allerdings hat Nvidia bislang keine Verkaufszahlen dieser Grafikchips genannt.

Quelle: Nintendo bei X