RedMagic Astra Gaming Tablet mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite

RedMagic wird am 1. Juli 2025 in Europa das neue, mobile Endgerät Astra Gaming Tablet auf den Markt bringen. In China startet dieses Modell heute schon – unter dem abweichenden Namen RedMagic Gaming Tablet 3 Pro. Technisch sollen die Geräte einander aber nahezu gleichen. Als Chip steckt im Inneren der Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Begleitet wird das SoC von bis zu 24 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz.

Das RedMagic Astra Gaming Tablet bietet außerdem ein OLED-Display mit 9,06 Zoll Diagonale, einer Bildwiederholrate von 165 Hz und 2.4K-Auflösung. Das Gehäuse des Geräts besteht aus Metall und integriert auch eine RGB-Beleuchtung. Für die Kühlung setzt RedMagic auf seine Lösung Ice-X. Dadurch soll die Leistung auch bei längeren Sessions gehalten werden können. Für Ausdauer sorgt da auch ein Akku mit 8.200 mAh, der mit 80 Watt aufgeladen werden kann.

Das RedMagic Astra Gaming Tablet bringt ab Werk einen Windows-Emulator mit und soll daher auch PC-Spiele anbieten. Noch hat der Hersteller aber nicht konkretisiert, ob der Emulator auch bei der internationalen Version vorinstalliert sein wird. Klar ist, dass das mobile Endgerät in zwei Farben verfügbar sein wird: Eclipse Black und Starfrost Silver.

Das RedMagic Astra Gaming-Tablet kostet in China mit 12 GByte LPDDR5T-RAM und 256 GByte UFS-4.1-Pro-Speicherplatz umgerechnet etwa 485 Euro. Mit 16 / 512 GByte sind es dann 570 Euro. Für die Maximalausstattung fallen 730 Euro an. Allerdings werden die offiziellen europäischen Preise mit Sicherheit etwas höhere ausfallen, da hier höhere Abgaben und Steuern zu zahlen sind.