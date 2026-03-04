Sony PlayStation: PC-Portierungen geraten aufs Abstellgleis

Sony hatte in den letzten Jahren mehr seiner PlayStation-Games auch für den PC portiert. Darunter sind zuvor exklusive Spiele wie „Horizon Forbidden West“, „Ghost of Tsushima“ oder auch „The Last of Us: Part I & II“ gewesen. Doch nun heißt es, in Zukunft wolle der Hersteller sein Engagement deutlich zurückfahren. Singleplayer-Hits wie „Ghost of Yotei“ solle es deswegen nicht mehr für den PC geben.

Anzeige

Offiziell bestätigt sind diese Angaben allerdings nicht. Angeblich stammen sie von einer gut informierten Quelle mit direktem Draht zu Sonys PlayStation-Team. Demnach will Sony zwar Multiplayer- bzw. Online-Games wie „Marathon“ und „Marvel Tokon“ weiterhin auch für den PC anbieten, seine Singleplayer-Kracher aber exklusiv auf seinen Konsolen halten. Das betrifft etwa das bereits für die PlayStation 5 erhältliche „Ghost of Yotei“ genauso wie das kommende „Saros“.

Nicht betroffen sind von dem Strategiewechsel Titel wie „Death Stranding 2: On the Beach“ oder „Kena: Scars of Kosmora“, welche von externen Studios stammen. Hintergründe dieser Entscheidung: Viele von Sonys PC-Portierungen haben sich wohl schlechter verkauft als erwartet. Zudem sollen intern Befürchtungen laut geworden sein, dass die PC-Releases am Ende doch den Verkaufszahlen der PS5 bzw. der unvermeidlichen PlayStation 5 schaden könnten.

Generell verlief Sonys PC-Strategie etwas holprig. Viele PC-Spieler ärgerten sich etwa darüber, dass neuere Titel ein Konto im PlayStation Network benötigen. Dann sorgte es für Verwirrung, dass einige Spiele erst Monate bzw. Jahre nach der Konsolenveröffentlichung den PC erreichten, während andere zeitgleich starteten. Es fehlte an einer gewissen Verlässlichkeit.

Quelle: Bloomberg