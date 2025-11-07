Sony PlayStation: Cross-Buy-Funktion soll mit Xbox Play Anywhere konkurrieren

Wer manche Spiele im Microsoft Store kauft, unter anderem die First-Party-Spiele der Redmonder, kann sie sowohl auf Xbox-Konsolen als auch an Gaming-PCs zocken. Das betrifft zum Beispiel Titel wie „Forza Horizon 5“ und mehr. Diese Initiative nennt sich Xbox Play Anywhere. Zwar veröffentlicht auch Sony inzwischen verstärkt seine PlayStation-Exklusivtitel später auch für den PC, es fehlt aber an einem vergleichbaren Programm. Das könnte sich mittelfristig ändern.

So deuten aktuelle Leaks darauf hin, dass auch Sony eine ganz ähnliche Cross-Buy-Funktion vorbereitet. Offen ist aber, wie genau Sony diese ausgestalten wollen würde. Schließlich bietet man bisher seine PC-Portierungen nicht selbst über den PlayStation Store an. Stattdessen vertreibt man sie z. B. via Steam. Denkbar wäre also, dass Sony plant, PC-Portierungen seiner Franchises in Zukunft auch über den PS Store zu kredenzen. Das wäre die einfachste Methode, eine Cross-Buy-Funktion aufzubauen.

Die Hinweise auf die Cross-Buy-Funktion ist offenbar in den Entwickler-Tools vorgefunden worden. Ob und wann Sony aber tatsächlich die Einführung plant und wie das Ganze am Ende ablaufen könnte, ist offen. Der Hersteller selbst schweigt natürlich zu diesen Meldungen.

Quelle: Amethxst