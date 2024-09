PlayStation State of Play: Neue Games-Ankündigungen heute im Stream

Sony hat Anfang September 2024 im Rahmen einer “Technical Presentation” die PlayStation 5 Pro vorgestellt. Diese erscheint am 7. November 2024 und ist ab dem 26. September 2024 via PlayStation Direct vorbestellbar. Ab dem 10. Oktober 2024 starten dann die Vorbestellungen auch bei weiteren Händlern. Noch heute findet allerdings eine State of Play statt, welche erst einmal neue Spiele vorstellen soll. Dabei wird es sicherlich auch den ein oder anderen für die PS5 Pro optimierten Titel zu sehen geben.

Neben Neuankündigungen will Sony aber auch über Updates und neue Inhalte für bereits bestätigte PS5- und PS-VR2-Spiele sprechen. Konkreter wird man allerdings noch nicht. Was es also zu sehen geben wird, kann man aktuell nur vermuten. Bestätigt ist, dass die State of Play online ab Mitternacht übertragen wird. Hereinschauen können Interessierte sowohl via YouTube als auch bei Twitch. Die Präsentation wird in Englisch und Japanisch zur Verfügung stehen.

Fans hoffen dabei sicherlich auf mögliche Informationsschnipsel oder bewegte Bilder zu kommenden Titeln wie “Wolverine”, einer potenziellen Ankündigung von “Ghost of Tsushima 2” oder sogar Material zu Games von Drittentwicklern wie “Grand Theft Auto VI”. Doch womit uns Sony da überraschen wird, erfahren wir dann ja heute Nacht.

Quelle: PlayStation Blog