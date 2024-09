Gaming-Monitore: Ab sofort mit erweiterten Anpassungsmöglichkeiten über den webOS Hub

LG bietet sein Betriebssystem webOS, das für sowohl Smart-TVs als auch Monitore zum Einsatz kommen kann, auch Partnern an. Das Ziel dahinter ist es natürlich, die Reichweite der Plattform zu vergrößern. Denn man verdient sein Geld ja auch mit Werbung, welche z. B. in den LG Channels enthalten ist. Dieses kostenlose FAST-Angebot (Free Ad-supported Streaming Television) spült also zusätzliches Geld in die Kassen und steht auch an Monitoren mit webOS zur Verfügung. Da will man nun auch Hersteller von Gaming-Monitoren ins Boot holen.

Anzeige

So hat man den webOS Hub, der Partnern zur Verfügung steht, um entsprechende Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten aufgewertet. Dadurch können Partner etwa auch VRR (Variable Refresh Rate) mit 180 Hz einspannen. Bislang stellte man den webOS Hub in erster Linie für Smart-TVs und Smart-Monitore für Office-Anwendungen zur Verfügung. Nun kommen also auch Gaming-Monitore an die Reihe. An entsprechende Monitore lassen sich natürlich auch kabellos und kabelgebunden direkt Eingabegeräte anschließen.

Dazu gesellen sich LGs Game Dashboard und der Game Optimizer, um je nach Spiel die besten Bildeinstellungen zu finden. Als erster Partner ist dabei bereits Acer mit seinem kommenden Gaming-Monitor Nitro GS272U M QHD 180Hz mit von der Partie. Jener Monitor wird also webOS nutzen

Quelle: LG