PlayStation 5 Pro kostet 799,99 Euro – erscheint am 4. November 2024

Sony hat im Rahmen einer Technical Presentation die neue Spielekonsole PlayStation 5 Pro offiziell vorgestellt. Allerdings wird im Nachhinein weniger die Technik und mehr der Preis des Systems heiß diskutiert. Denn die PS5 Pro, welche ab dem 26.09.2024 vorbestellbar sein wird, kostet satte 799,99 Euro. Die Konsole wird ohne den Ständer zur vertikalen Aufstellung und ohne ein Disc-Laufwerk in den Handel kommen. Die Auslieferung beginnt am 7. November 2024.

Anzeige

Dabei wird die PlayStation 5 Pro die Rendering-Geschwindigkeit um ca. 45 % erhöhen und in einigen Szenarien die dreifache Ray-Tracing-Performance bieten. Der leitende Entwickler der PlayStation 5, Mark Cerny, hat erklärt, die Pro-Konsole solle quasi die Vorteile aus Performance- und Qualitäts-Modi aktueller Spiele vereinen. Eine Rolle wird dabei auch PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) spielen, eine neue Upscaling-Technik des Unternehmens. Diese ähnelt offenbar Nvidia DLSS und soll besonders hochwertige Ergebnisse liefern. Da muss man aber natürlich später in der Praxis die Ergebnisse evaluieren.

Erste Games, welche die Leistung der PlayStation 5 Pro ausnutzen sollen, sind z. B. “The Last of Us: Part 2”, “Marvel’s Spider-Man 2” oder “Ratchet & Clank“: Rift Apart”. Diese und weitere Titel wie z. B. “Alan Wake 2”, “Final Fantasy VII Rebirth” oder “Hogwarts Legacy” erhalten entsprechende Upgrade-Patches.

Da die PlayStation 5 Pro natürlich auch zur PlayStation VR2 kompatibel ist, sollen auch VR-Spiele die Vorzüge der Konsole nutzen können. Jetzt heißt es abwarten, wie die Community die Plattform annimmt. Es muss sich zeigen, ob der erste Ärger über die Preisempfehlung sich doch als heiße Luft entpuppt, nach dem viele dennoch den Bestellbutton drücken.

Quelle: PlayStation Blog