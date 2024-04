eufy X10 Pro Omni: Saug- und Wischroboter startet für 799 Euro

Anker hat heute einen neuen Saug- und Wischroboter für den deutschen Markt vorgestellt: den eufy X10 Pro Omni. Laut dem Hersteller vereine das neue Modell die Vorzüge der Vorgängermodell in einem Design. Konkret meint man die Mopp-Reinigung des eufy X9 Pro und den Pro-Entwirrkamm des eufy X8 Pro. Dabei ist auch eine übergroße Entleerungsstation Teil des Lieferumfangs. Der Preis des eufy X10 Pro Omni beträgt 799 Euro.

Dabei kann der Saug- und Wischroboter mit 8.000 pa saugen und mit einem Anpressdruck von 1 kg wischen. Dafür kommen rotierende Wischmopps zum Einsatz, die mit 180 RPM rotieren. Dabei setzt man auf ein fünfeckiges Design, um Ecken und Ränder besser zu erreichen. Nach dem Wischen können die Mopps in der Station gereinigt und bei 45° heißer Luft getrocknet werden. In der Station befindet sich neben Frisch- und Schmutzwassertanks auch ein austauschbarer Staubbeutel, in den 2,5 l passen.

Der eufy X10 Pro Omni von Anker kann in einem Durchgang saugen und wischen, da er Teppiche erkennt und seine Mopps dann um 1,2 cm anhebt, um sie nicht zu durchnässen. Für die Navigation kommt LiDAR in Kombination mit einer 3D-Kamera zum Einsatz. So werden auch Hindernisse wie Kabel, Schuhe oder z. B. Haustierkot sicher erkannt.

Ab sofort ist der neue eufy X10 Pro Omni sowohl direkt bei eufy als auch via Amazon.de erhältlich.