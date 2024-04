ZTE Axon 60 Ultra: Neues Premium-Smartphone vorgestellt

ZTE hat für den chinesischen Markt das neue Smartphone Axon 60 Ultra vorgestellt. Eine Besonderheit ist, dass es über Dual-Satelliten-Konnektivität verfügt. Es kann also Anrufe via Satellit durchführen und so auch Textnachrichten versenden – in China über das Tiantong-System. Daraus ergibt sich allerdings auch, dass das mobile Endgerät selbst in China nicht für Privatkunden gedacht ist, sondern nur für Geschäftskunden und Regierungsbehörden vertrieben wird.

Als SoC dient der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dem Chip stehen 12 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 512 GByte UFS-4.0-Speicherplatz zur Seite. Der OLED-Bildschirm des Smartphones wartet mit 6,78 Zoll Diagonale auf und löst mit 2.800 x 1.260 Pixeln bei 120 Hz Bildwiederholrate auf. Auch ist das ZTE Axon 60 Ultra nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Der Akku mit 6.000 mAh kann mit 80 Watt aufgeladen werden.

Die Frontkamera legt dabei 32 Megapixel an, während die rückseitige Hauptkamera auf 50 (Weitwinkel, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel kommt. ZTE verweist auch auf spezielle Algorithmen, welche es dem Axon 60 Ultra erlauben, klassische Mobilfunk- und Satellitenverbindungen zu kombinieren, um geringere Latenzen und höhere Bandbreiten zu erreichen.

In China ist das ZTE Axon 60 Ultra auch an 5G Advanced alias 5.5G angebunden. Dies steht für das neue High-Speed-5G-Netzwerk in China, das bis zu 10 Gbps im Down- und 1 Gbps im Uplink bietet. Um die Sicherheit zu erhöhen, gibt es obendrein einen User- und einen Kernel-Modus. Dadurch kann das Smartphone etwa Apps mit eingeschränkten Rechten laufen lassen – oder umgekehrt freie Bahn geben.

Was das ZTE Axon 60 Ultra kosten soll, hat ZTE nicht öffentlich mitgeteilt. Da man nur Geschäftskunden und staatliche Stellen als Zielgruppe anvisiert, ist auch keine Preisangabe zu erwarten.

Quelle: ZTE (Weibo)