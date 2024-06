PlayStation VR2: PC-Adapter erscheint am 7. August 2024

Sony hat mit der PlayStation VR2 im letzten Jahr ein VR-Headset auf den Markt gebracht. Bislang ist dieses Modell allerdings ausschließlich in Kombination mit einer PlayStation 5 verwendbar. Doch am 7. August 2024 erscheint nun der PC-Adapter, welcher die PS VR2 dann auch zu PCs kompatibel macht. 59,99 Euro kostet der Adapter, der sowohl direkt über PlayStation Direct als auch im Fachhandel zu haben sein wird.

Anzeige

Über den Adapter wird dann die PlayStation VR2 verbunden, während der Adapter selbst an den PC via DisplayPort 1.4 angeschlossen wird. Anschließend ist die PlayStation VR2 via SteamVR an Gaming-PCs nutzbar. Neben der App für SteamVR wird am Rechner der Wahl auch die PS-VR2-App benötigt. Über jene lässt sich das VR-Headset dann einrichten. Allerdings gibt es dann doch auch einige technische Abstriche.

So hat Sony bestätigt, dass die PlayStation VR2 am PC weder das haptische Feedback, noch das Headset-Feedback, das Ey-Tracking oder die adaptiven Trigger unterstützt. Auch HDR fällt unter den Tisch. Damit fehlt das Gros der eigentlichen Alleinstellungsmerkmale. Insofern ist fraglich, ob sich das VR-Headset ernsthaft für PC-Gamer lohnt, zumal es viele Alternativen von Anbietern wie HTC und Meta gibt.

Als Voraussetzung für die Verwendung der PS VR2 nennt Sony einen PC mit mindestens Windows 10 und 8 GByte RAM sowie einem Intel Core i5-7600 oder AMD Ryzen 3 3100. Ebenfalls sollte als Grafiklösung mindestens eine Nvidia GeForce GTX 1650 oder AMD Radeon RX 5500XT verbaut sein. Idealerweise empfiehlt Sony aber mindestens eine GeForce RTX 3060 oder AMD Radeon RX 6600XT.

Quelle: PlayStation Blog