NZXT mit neuem Gehäuse, Lüftern & Netzteilen

NZXT stellt zur Computex eine Reihe neuer Produkte vor, wobei das neue H7 Flow Gehäuse heraussticht, da es durch ein 2-Kammerdesign und ein einzigartiges Layout überzeugen will. Aber es gibt auch neue RGB-Lüfter in verschiedenen Ausführungen sowie neue, zu ATX 3.1 kompatible Netzteile, die es entweder mit 80Plus Gold-Zertifikat oder als 80Plus Platinum mit noch höherer Effizienz gibt.

NZXT will mit dem H7 Flow im Midi-Tower-Format eine neue Ära einläuten. Während das NZXT H6 Flow RGB Gehäuse aus dem letzten Jahr noch ein Showcase mit abgewinkelter Front und Panoramaglas ist, kommt das neue Case eher traditionell daher. Das H7 Flow besitzt zwar auch ein Seitenfenster aus Glas, soll durch seine Mesh-Front mit drei dahinter vorinstallierten 120-mm-Lüftern aber für mehr Airflow sorgen. Zudem können auf dem Boden des Gehäuses drei weitere 120er für eine direkte Belüftung der darüber platzierten Grafikkarte sorgen. Für eine Wasserkühlung gibt es Platz für einen 420er Radiator in der Front sowie einen 360 mm großen Radiator unter dem Top des Gehäuses.

Das NZXT H7 Flow ist bereits ab diesen Juni zu einem Preis ab 130 US-Dollar erhältlich, die RGB-Variante kostet 20 Dollar mehr.

Passend zum H7 Flow hat NZXT ach neue RGB-Lüfter eingeführt, die es als Kombinationen aus zwei oder drei Lüftern in einem gemeinsamen Rahmen gibt. Die ebenfalls noch diesen Monat in den Handel kommenden NZXT F-Series RGB Core gibt es als Doppellüfter in 240 oder 280 mm Größe sowie als Trio im 360-mm-Rahmen. Die Preise liegen zwischen 45 und 70 Dollar.

Die neuen Netzteile der C-Series von NZXT unterstützen sowohl den ATX 3.1 als auch den PCI Express 5.1 Standard und sollen geeignet sein für die Stromversorgung der anspruchsvollsten Komponenten. Die C-Series Gold gibt es mit 850, 1000 und 1200 Watt Gesamtleistung sowohl in Schwarz als auch Weiß. Die Preise liegen zwischen 145 und 205 Dollar, wobei die weißen Varianten jeweils 5 Dollar teurer sind.

Für eine noch höhere Energieeffizienz bietet NZXT das C1500 Platinum an, mit 1500 Watt Gesamtleistung. Dieses Netzteil mit integriertem 140-mm-Lüfter gibt es nur in Schwarz, der Preis beträgt 370 Dollar. Alle Netzteile der C-Series sind ebenfalls ab Juni verfügbar.

Quelle: Pressemitteilung