CES: be quiet! mit weißen Gehäusen & Lüftern

be quiet! hat zur CES in Las Vegas zwei neue Gehäusevarianten in weißer Farbe sowie dazu passende, ebenfalls in Weiß gehaltene Silent-Lüfter präsentiert. Dabei handelt es sich um die Gehäusemodelle Dark Base 901 Pro White und das etwas kleinere Dark Base 701 White, sowie die beiden Lüfterserien Pure Wings 3 White und Silent Wings 4 White. Letztere werden in den beiden weißen Dark-Base-Gehäuse eingesetzt, aber auch seperat erhältlich sein.

Das Dark Base Pro 901 wurde im Juni 2023 im gewohnten Schwarz auf den Markt gebracht, in Kürze wird dieses Flaggschiff-Gehäuse auch in Weiß verfügbar sein. Das Gehäuse unterstützt 420-mm-Radiatoren, invertierte Installation, Touch-Tasten, verfügt über austauschbare Panels, um zwischen maximalem Luftstrom oder lautlosem Betrieb zu wechseln und ermöglicht eine vertikale GPU-Installation. Das Dark Base Pro 901 White wird laut Hereteller ab März 2024 erhältlich sein. Der Preis liegt wie die schwarze Version bei 320 Euro.

Das Dark Base 701 ist erst seit November 2023 erhältlich, ebenfalls zunächst nur in Schwarz, aber damals hatte be quiet! bereits eine weiße Version in Aussicht gestellt. Jetzt wurde dieses sogenannte Performance-Gehäuse in Weiß in Las Vegas offiziell vorgestellt. Wie die schwarze Variante unterstützt es Radiatoren bis zu 360 mm und ein invertiertes Motherboard-Layout. Das offene Mesh-Design ermöglicht laut Hersteller höchste Luftzirkulation und Leistung. Im Vergleich zum Dark Base 701 Black verfügt das neue weiße Modell über ein nicht getöntes Fenster und einen breiteren LED-Diffusor mit mattiertem Effekt für eine verbesserte Farbbrillanz. Das Dark Base 701 White wird ebenfalls ab März 2024 erhältlich sein, kostet mit 240 Euro aber 10 Euro mehr als in Schwarz.

Beide weißen Gehäuse werden mit vorinstallierten Silent Wings 4 Lüftern ausgeliefert, die nun ebenfalls in Weiß gehalten sind. Zudem werden diese auch im März dieses Jahres weitweit auf den Markt gebracht. Die Silent Wings Pro 4 White und Silent Wings 4 White sind erhältlich in 120 mm und 140 mm als PWM- und PWM-Highspeed-Versionen. Dank der austauschbaren Montageecken eignen sich die Silent Wings 4 White laut be quiet! als Gehäuselüfter sowie Radiatorlüfter, wohingegen die Silent Wings Pro 4 White zusätzlich Radiator-Montageecken für einen hohen statistischen Druck und einen Drehzahlschalter mit drei Einstellungen bieten, der ultrahohe Drehzahlen von bis zu 3000 Umdrehungen pro Minute (UPM) ermöglicht. All diese PWM-Lüftermodelle sind von 1100 bis 2500 UPM erhältlich, wobei die Pro-Versionen wie erwähnt auch als Ultra-Highspeed mit 3000 UPM verfügbar sind. Die Preise liegen je nach Größe und Serie zwischen 25 und 34 Euro.

Ohne passendes Gehäuse bringt be quiet! die günstigeren Pure Wings 3 White auf den Markt, die bereits in den nächsten Wochen und zu Preisen von 14 bzw. 15 Euro erhältlich sein sollen. Diese Lüfter bieten nach Herstellerangaben einen hohen Luftdruck bei geringem Betriebsgeräusch, sodass sie sich sowohl in leisen als auch in anspruchsvollen Systemen zu Hause fühlen. Die Hochgeschwindigkeitsmodelle verfügen über eine Closed-Loop-Motortechnologie, die die Lüftergeschwindigkeit unabhängig vom Luftwiderstand konstant hält. Die Pure Wings 3 White-Lüfter werden in den Größen 120 mm und 140 mm sowie als PWM- und PWM-Highspeed-Varianten verfügbar sein.

