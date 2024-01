Poco X6 und X6 Pro vorgestellt

Poco hat die beiden neuen Smartphones Poco X6 und Poco X6 Pro vorgestellt. Die beiden Smartphones weisen durchaus technische Gemeinsamkeiten auf. Etwa nutzen sie beide einAMOLED-Display mit 6,67 Zoll Diagonale mit 2.712 x 1.220 Pixeln, 120 Hz Bildwiederholrate und Dolby Vision bereit. Die Touch-Abtastrate liegt bei 480 Hz, während als Spitzenhelligkeit 1.800 Nits genannt sind. Dank PWM-Dimming mit 1.920 Hz soll das Bild der Smartphones augenfreundlicher sein. Die Poco X6 und X6 Pro verwenden Under-Display-Fingerabdruckscanner.

Anzeige

Auch der Kamera-Aufbau ist identisch. Es hagelt für die Triple-Hauptkamera 64 (Weitwinkel, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel. Die Frontkamera bringt bei beiden Smartphones 16 MP mit. Auch können beide Modelle mit 67 Watt schnell aufgeladen werden. Was abweicht, ist die Kapazität der Akkus: Beim Poco X6 ist sie mit 5.100 mAh minimal höher als beim X6 Pro mit 5.100 mAh. Auch die SoCs unterscheiden sich. Nutzt das Pro-Modell den MediaTek Dimensity 8300 Ultra, so ist es beim normalen Poco X6 der Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Das Poco X6 Pro kommt in drei Farbvarianten auf den Markt: Grau, Schwarz und Gelb. Letztere nutzt Kunstleder für die Rückseite. Das Poco X6 hingegen gibt es ab sofort in den Farben Weiß, Schwarz und Blau. Gemeinsam sind beiden Modellen dann wieder Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos plus zu Zertifizierung für Hi-Res Audio (Wireless). Nur das Pro-Modell darf allerdings schnellen LPDDR5X-RAM und UFS-4.0-Speicherplatz verwenden. Beim Poco X6 findet noch älterer LPDDR4X-RAM und UFS-2.2-Speicher Verwendung.

Beide Smartphones sind nach IP54 resistent gegen Staub und Wasser. Zudem verspricht Poco für beide Smartphones drei große Android-Versions-Updates und vier Jahre Sicherheits-Updates. Bedauerlicherweise kommt das Poco X6 jedoch noch mit Android 13 in den Handel. Das Poco X6 Pro ist bereits mit dem aktuellen Android 14 versehen. Als Überzug dient bei Pro-Modell daher auch schon HyperOS, beim Poco X6 ist es noch MIUI 14.

Die beiden Smartphones Poco X6 und Poco X6 Pro sind ab sofort im Handel zu haben. Einige Händler offerieren reduzierte Frühbucherangebote. Die regulären Preisempfehlungen lauten wie folgt:

Poco X6 Pro

POCO X6 Pro (8 GB + 256 GB) für 349 Euro (UVP)

POCO X6 Pro (12 GB + 512 GB) für 419 Euro (UVP)

Poco X6