NZXT H6 Flow RGB Gehäuse im Test

Das NZXT H6 Flow RGB ist ein kompaktes ATX-Gehäuse im Mid-Tower-Format mit zwei Kammern. Als Besonderheiten wurden außerdem eine abgewinkelte Front und ein Panoramaglas, welches umlaufend von der Seite bis über die Front geht, angebracht.

Vorinstalliert wurden drei Lüfter und außerdem besitzen viele Elemente kleine Lüftungslöcher, um einen optimalen Luftstrom zu bieten. Das Zweikammerdesign dient einem cleanen Look und befindet sich nebeneinander, was das Gehäuse entsprechend verbreitert. Viel Platz für Hardware oder auch eine Wasserkühlung soll ebenfalls vorhanden sein.

Das Gehäuse gibt es jeweils in Weiß und Schwarz in den Varianten H6 Flow für 119,99 Euro und H6 Flow RGB für 144,99 Euro. Die beiden Varianten unterscheiden sich lediglich in der Beleuchtung der Lüfter.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus Einwegkabelbindern sowie diversen Schrauben für den Einbau der Hardware. Eine Anleitung mit vielen bildlichen Darstellungen lag ebenfalls bei.