Redmi K Pad: Tablet-Flaggschiff soll mit dem Apple iPad mini konkurrieren

Xiaomis Marke Redmi bringt in China ihr erstes Tablet-Flaggschiff auf den Markt: das Redmi K Pad. Das mobile Endgerät wird als Konkurrenz für das Apple iPad mini platziert. Als SoC wird der leistungsfähige MediaTek Dimensity 9400+ dienen. Zudem ist ein hochauflösendes LC-Display mit 8,8 Zoll Diagonale an Bord. Dieses könnte am Ende 165 Hz als Bildwiederholrate nutzen. Offenbar will man das Tablet also auch für Gamer bewerben.

Laut Xiaomi verbaut man sogar extra zwei Chips, die das Display ansteuern, um sowohl die hohe Auflösung als auch die hohe Bildwiederholrate gleichermaßen garantieren zu können. Das Redmi K Pad soll mutmaßlich eine 3K+-Auflösung einsetzen. Zu den weiteren, technischen Details ist aber noch so gut wie alles offen. Es steht im Raum, dass sich das Tablet mit 67 Watt wird aufladen lassen.

In China soll das kommende Redmi K Pad umgerechnet etwa 485 Euro kosten. Für Europa wäre dann natürlich ein deutlich höherer Preis zu erwarten, da höhere Steuern und Abgaben obendrauf kämen. Doch noch ist ohnehin offen, ob das Premium-Tablet in Europa auf den Markt kommen wird. Möglich ist etwa auch eine Veröffentlichung unter anderem Namen bzw. mit leicht abgewandelten Spezifikationen unter dem Banner der Hauptmarke.

Quelle: Redmi (Weibo)