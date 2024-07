Redmi Pad Pro 5G: Neues Tablet startet in Deutschland

Xiaomi bringt in Deutschland das neue Redmi Pad Pro 5G auf den Markt. Wie der Name schon andeutet, so handelt es sich um ein Tablet mit 5G-Unterstützung für mobile Datenverbindungen. Als Betriebssystem dient Android 14 mit dem Überzug HyperOS. Bedauerlicherweise hat Xiaomi zwar die Veröffentlichung in Deutschland für den August 2024 bestätigt, das konkrete Erscheinungsdatum verschweigt man aber noch genauso wie die Preisempfehlung.

Das auffälligste Merkmal des Redmi Pad Pro 5G ist sicherlich das großzügige LC-Display mit 12,1 Zoll Diagonale, 2.560 1.600 Pixeln als Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate. Als SoC dient wiederum der Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Zur Seite stehen je nach Variante 6 bzw. 8 GByte LPDDR4X-RAM und 128 bzw. 256 GByte UFS-2.2-Speicherplatz. Letzterer ist per microSD um bis zu 1,5 TByte erweiterbar. Ebenfalls an Bord sind auch Quad-Lautsprecher, die für Dolby Atmos zertifiziert sind.

Der Akku des Redmi Pad Pro 5G erreicht 10.000 mAh und lässt sich mit 33 Watt aufladen. Front- und Hauptkamera arbeiten jeweils mit 8 Megapixeln. Als Zubehör gibt es jeweils für das Tablet z. B. das Redmi Smart Keyboard und den Redmi Smart Pen mit einer Druckempfindlichkeit von 4.096 Stufen und einer Abtastrate von 240Hz.

Wie eingangs erwähnt, wird Xiaomi das Redmi Pad Pro 5G in Deutschland im August 2024 in den Handle bringen. Preis und exaktes Erscheinungsdatum verschweigt man noch.

Quelle: Pressemeldung