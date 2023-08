Redmi Pad SE startet morgen ab 199 Euro in Deutschland

Xiaomi bringt sein neues Tablet, das Redmi Pad SE, nach Deutschland. Dabei wirken die Preise durchaus attraktiv. So ist der Einstieg bereits ab 199 Euro möglich. So viel kostet das mobile Endgerät mit 4 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz. Wer 6 GByte RAM wünscht, muss allerdings 229 Euro zahlen. Für das Redmi Pad SE mit 8 GByte Arbeitsspeicher fallen dann 249 Euro an.

Das Tablet bringt einen IPS-Bildschirm mit 11 Zoll Diagonale mit, der mit 1.920 x 1.200 Pixeln auflöst und dynamische Bildwiederholraten von 30 bis 90 Hz anlegt. Glücklicherweise ist der ab Werk auf 128 GByte festgelegte Speicherplatz um Übrigen via microSD erweiterbar. Als SoC hält der Qualcomm Snapdragon 680 her. Das Betriebssystem ist in diesem Fall Android 13 mit MIUI 14 als Oberfläche. Xiaomi hebt auch noch die Quad-Lautsprecher mit Dolby Atmos als Merkmal hervor.

Der Akku des Redmi Pad SE steht bei 8.000 mAh, kann aber via USB-C nur mit 10 Watt aufgeladen werden. Obendrein ist noch zu nennen, dass das Tablet ein Unibody-Gehäuse aus Aluminium verwendet. Das mobile Endgerät wiegt 478 g und misst ca. 255,33 x 167,08 x 7,36 mm. In Deutschland kommt das brandneue Xiaomi Redmi Pad SE schon morgen in den Handel. Es wird Farbvarianten in Lavender Purple, Graphite Gray und Mint Green geben.