Sony LinkBuds S: Neue In-Ear-Kopfhörer mit ANC und LDAC für 199,99 Euro

Sony hat seine neuen In-Ear-Kopfhörer LinkBuds S vorgestellt. Sie sind ab Ende Mai 2022 im Handel verfügbar und kosten 199,99 Euro. Geboten werden hier TWS-Earbuds, die also komplett ohne Kabel auskommen. Außerdem bieten die Kopfhörer ANC, also aktive Geräuschunterdrückung. Ebenfalls unterstützen sie neben SBC und AAC auch LDAC und Hi-Res Audio. Sony bewirbt die LinkBuds S auch mit ihrem relativ geringen Gewicht von nur 4,8 Gramm pro Ohrstöpsel.

Anzeige

Entsprechend bewirbt Sony die LinkBuds S als weltweit „kleinste und leichteste“ TWS-Hi-Res-Kopfhörer mit ANC. Es gibt auch einen Transparenzmodus, den Sony als „Ambient Sound“ bezeichnet. Dann nehmen die Mikrofone der Kopfhörer gezielt Umgebungsgeräusche auf. Das ist hilfreich, wenn der Träger etwa an einem Bahnsteig oder am Flughafen Ansagen hören möchte, ohne die Kopfhörer aus den Ohren zu entfernen.

Zudem passen die Sony LinkBuds S ihre Geräuschunterdrückung auf Wunsch adaptiv an die Umgebung an. Auch Telefonate sind mit den Kopfhörern natürlich möglich. Leider hat die geringe Größe ihren Preis: Sony verbaut relativ kleine Treiber mit nur 5 mm, was sicherlich zulasten des Klangs gehen dürfte. Die Japaner werben zwar dennoch mit sattem Sound, davon müsste man sich aber in Tests überzeugen.

DSEE Extreme optimiert dabei digitale Musikdateien in Echtzeit und soll so bei stark komprimierter Musik den Sound aufbessern. Natürlich können auch Sprachassistenten wie Amazon Alexa und der Google Assistant über die Sony LinkBud S verwendet werden. An den Ohrhörern befinden sich dabei Touch-Bedienfelder zur Steuerung. Über jene lässt sich etwa auch direkt die Spotify-Wiedergabe starten. Als Akkulaufzeit nennt Sony im Übrigen mit aktivem ANC rund sechs Stunden. Mit Ladecase eingerechnet lassen sich 20 Stunden erreichen, bevor eine Steckdose benötigt wird.

Laut Sony reichen 5 Minuten Aufladung der LinkBuds S bereits wieder für eine Stunde Wiedergabe. Die Kopfhörer kommen dabei in den Farben Schwarz, Weiß und Ecru in den Handel.

Quelle: Pressemitteilung