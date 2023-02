Honor Magic Vs: Foldable startet für 1.599 Euro in Deutschland

Honor hatte schon 2022 sein neues Foldable, das Magic Vs, für den chinesischen Markt vorgestellt. Schon zu jenem Zeitpunkt stellte man aber eine internationale Veröffentlichung im ersten Quartal 2023 in Aussicht. Jetzt ist es so weit und das mobile Endgerät wurde für Europa bzw. Deutschland nochmals präsentiert und sogar direkt mit einem Preisschild versehen. 1.599 Euro kostet das Honor Magic Vs in Deutschland.

Die technischen Daten haben sich nicht geändert. Das ausklappbae Gerät kommt entfaltet auf Maße von 160,3 x 141,5 x 6,1 mm. Eingeklappt sind es dann wiederum noch 160,3 x 72,6 x 12,9 mm. Das Honor Magic Vs wiegt 267 g, das Gewicht ergibt sich auch aus dem für ein Foldable üppigen Akku mit 5.000 mAh und 66-Watt-Schnellladung. Ebenfalls an Bord: ein innerer OLED-Screen mit 2.272 x 1.984 Pixeln als Auflösung bei 7,9 Zoll Diagonale. Der externe OLED-Bildschirm erreicht 2.560 x 1.080 Pixel auf 6,45 Zoll. Der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 steckt als SoC im Inneren.

Ab Werk dient bei der internationalen Variante des Honor Magic Vs Android 13 mit der Oberfläche MagicOS 7.1 als Betriebssystem. 12 GByte RAM und 512 GByte Speicherplatz stehen dem SoC zur Seite. Für die Hauptkamera kommen 54 (Weitwinkel) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 8 (Telephoto, OIS) Megapixel ins Spiel. Für die Frontkamera sind 16 Megapixel angegeben.

Zu den Schnittstellen zählen 5G / 4G LTE, Dual-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Infrarot, NFC und USB-C. Erscheinen wird das Honor Magic Vs in den Farben Orange, Cyan, Schwarz sowie Gold. Bei dem Smartphone sind auch die Google-Dienste an Bord, da Honor ja mittlerweile nicht mehr zu Huawei gehört.

Quelle: Honor