Honor Magic5 und Magic5 Pro: Zwei neue Smartphone-Flaggschiffe

Honor hat im Rahmen des Mobile World Congress 2023 (MWC) die beiden neuen Smartphones Honor Magic 5 und Magic5 Pro vorgestellt. Allerdings hat man bisher nur das Magic5 Pro für Deutschland bestätigt. Ansonsten verweist man für den hiesigen Markt auf das Honor Magic5 Lite als Geschwistermodell. Das Honor Magic5 spielt als Premium-Flaggschiff jedoch in einer anderen Liga und verwendet etwa einen AMOLED-LTPO-Screen mit 6,81 Zoll Diagonale, 120 Hz adaptiver Bildwiederholrate, 2.160 Hz PWM-Dimming und einer Auflösung von 2.848 x 1.312 Pixeln.

Die Helligkeit steht bei bis zu 1.800 Nits. Da dürften dann auch HDR10+ und IMAX Enhanced nicht fehlen. An Bord sind außerdem Stereo-Lautsprecher mit DTS:X Ultra. Zudem ist eine Dual-Frontkamera in einer Aussparung im Display integriert. Sie kommt auf 12 Megapixel plus 3D-Tiefensensor, der auch zur Gesichtserkennung dient. Der Fingerabdruckscanner sitzt unter dem Bildschirm. Was die Hauptkamera betrifft, so hagelt es 50 (Weitwinkel, 1/1,12 Zoll, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel, 122°) + 50 (Periskop-Telephoto, OIS, 3,5-facher optischer Zoom) Megapixel. Der Fokus wird von einem 3D-ToF-Laser unterstützt. Was Videos betrifft, so zeichnet das Honor Magic5 Pro 4K mit 60 fps plus entweder HD10+ oder Magic-Log mit 10-bit auf.

Auch bei den Videos will man punkten und erwähnt 4K-Videos mit 60 fps und entweder HDR10+ oder Magic-Log mit 10-bit. Dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 als SoC stehen 12 GByte LPDDR5X-RAM und 512 GByte UFS-4.0-Speicherplatz zur Seite. Das eingesetzte Betriebssystem ist Android 13 mit der Oberfläche MagicUI 7.1. Der Akku mit 5.100 mAh lässt sich mit 66 Watt kabelgebunden oder mit 50 Watt kabellos laden.

Ergänzt wird das Honor Magic5 Pro im Ausland durch das Honor Magic5, das für Deutschland, wie eingangs erwähnt, bisher nicht bestätigt worden ist. Hier setzt man auf ein Display mit 6,73 Zoll und maximal 1.600 Nits. Die Auflösung reduziert sich auf 2.688 x 1.224 Pixel, während die Bildwiederholrate bei 120 Hz verbleibt. Bei der Hauptkamera stellt man um auf 54 (Weitwinkel) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 32 (Telephoto) Megapixel.

Auch hier setzt Honor auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 als Chip. Begleitet wird er von8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz. Der Akku verbleibt bei 5.100 mAh und kann erneut kabelgebunden mit 66 Watt geladen werden. Es fehlt aber die kabellose Ladung.

Farben, Preise und Verfügbarkeiten

Das Honor Magic5 Pro erscheint in den Farben Meadow Green und Black und ist voraussichtlich ab Mitte April 2023 zu einem Preis von 1.199,90 € (UVP) erhältlich. Begleitend wurde im Übrigen auch das neue Foldable Magic Vs durch Honor präsentiert.