nubia Pad 3D: Neues Tablet mit autostereoskopischem Display

ZTE hat das neue Tablet nubia Pad 3D vorgestellt. Im Inneren werkelt der Qualcomm Snapdragon 888 als SoC. Doch der eigentliche Clou dieses mobilen Endgeräts ist das IPS-LC-Display mit 12,4 Zoll Diagonale und 2.560 x 1.600 Pixeln im Format 16:10 mit 120 Hz Bildwiederholrate. Denn der Screen beherrscht autostereoskopisches 3D. Das bedeutet, er kann 3D-Inhalte darstellen, ohne dass der Betrachtende eine Brille verwenden müsste. Dies erinnert natürlich an das Nintendo 3DS.

Ab Werk dient hier Android 13 als Betriebssystem. Entwickelt hat ZTE bzw. dessen Marke nubia das Tablet in Kooperation mit Leia Inc. Letztere sind auf 3D-Bildschirme und auch 3D-Inhalte spezialisiert. Sie liefern dann auch zahlreiche vorinstallierte Programme sowie einen zusätzlichen App-Store mit. Außerdem ist ein Tool an Bord, das es erlaubt, auch auf Wunsch 2D-Inhalte zu 3D umzuwandeln. Doch es geht noch weiter.

So sitzen an der Vorderseite zwei Webcams mit 8 Megapixeln, de im Tandem 3D-Aufnahmen anfertigen. An der Rückseite sind zu diesem Zweck zwei Kameras mit 16 Megapixeln verbaut. So ist es dann für den Besitzer des nubia Pad 3D möglich, selbst 3D-Inhalte zu erstellen. Das ist auch sinnvoll, denn kein großer Streaming-Anbieter liefert sonst entsprechenden Content.

Das Tablet verfügt wahlweise über 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz und einen Akku mit 9.700 mAh. Die Aufladung kann mit bis zu 33 Watt erfolgen. Obendrein ist der interne Speicherplatz via microSD erweiterbar. Vorbestellbar ist das ZTE nubia Pad 3D ab dem 25. März 2023. Der freie Verkauf startet am 11. April 2023. Den Preis lässt man bedauerlicherweise derzeit noch offen.

