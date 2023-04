ZTE nubia Pad 3D: Tablet ist für 1.299 Euro erhältlich

ZTE vertreibt ab sofort sein autostereoskopisches Tablet, das nubia Pad 3D, auch international. An diesem mobilen Endgerät lässt sich also 3D ohne Brillen verwenden, ähnlich wie etwa am Nintendo 3DS. Dabei bewirbt ZTE das Tablet aber nicht nur als Entertainment-Gerät für Privatkunden. Es könne auch im professionellen bzw. Bildungsbereich nützlich sein – etwa für medizinische Forschung / Simulationen oder die Veranschaulichung von komplexen Lerninhalten.

Das ZTE nubia Pad 3D kostet 1.299 Euro, startet aber mit 50 Euro Rabatt. Dieses Angebot gilt bis inklusive 25. April 2023. Außerdem können Interessierte 50 % Rabat auf den Kauf einer Schutzhülle erhalten, wenn sie sich früh zum Kauf des Tablets entscheiden. Das ZTE nubia Pad verwendet ein autostereoskopisches IPS-LC-Display mit 12,4 Zoll Diagonale, 2.560 x 1.600 Pixeln als Auflösung sowie 120 Hz Bildwiederholrate. Es sind zwei Frontkameras mit je 8 Megapixeln für 3D-Aufnahmen integriert.

Aber auch die Hauptkamera mit 16 Megapixeln ist in der Lage, 3D-Fotos und 3D-Videos anzufertigen. Als SoC ist der Qualcomm Snapdragon 888 aus dem Jahr 2021 verbaut. Ihm stehen je nach Wahl 8 bzw. 12 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz zur Seite – erweiterbar via microSD. Der Akku steht bei 9.070 mAh und kann mit 33 Watt aufgeladen werden.

Ab Werk ist auf dem nubia Pad 3D von ZTE Android 13 als Betriebssystem installiert. Bestellbar ist das Tablet ab sofort hier direkt über den Hersteller.