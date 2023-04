OnePlus Pad wird für 499 Euro starten

Das kommende Tablet OnePlus Pad wird ab dem 28. April 2023 erhältlich sein. Bedauerlicherweise erscheint das mobile Endgerät zwar in Europa, nicht aber in Deutschland. Dies liegt an einem Streit um Patente mit Nokia, in dem man sich bisher nicht einig werden konnte.

Das OnePlus Pad wird in Europa mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz rund 499 Euro kosten. Die Auslieferung wird am 18. Mai 2023 beginnen. Zu den technischen Daten des Tablets zählen ein LC-Display mit 2.800 x 2.000 Pixeln als Auflösung, 144 Hz Bildwiederholrate und 11,61 Zoll Diagonale, der MediaTek Dimensity 9000 als SoC sowie ein Akku mit 9.510 mAh.

Das OnePlus Pad wird auch an der Vorderseite eine Webcam mit 8 Megapixeln integrieren. An der Rückseite wird ein Exemplar mit 13 MP sitzen. Was die Farben betrifft, so wird es das OnePlus Pad nur in einer Variation geben: Halo Green. Das mobile Endgerät wiegt 552 g und ist ca. 6,54 mm dick.

Auch die notwendigen Schnittstellen wie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C und mehr sind natürlich vorhanden.

Quelle: OnePlus (Indien)