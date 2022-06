Amazfit Bip 3 und Bip 3 Pro starten ab 59,90 Euro in Deutschland

Amazfit hat zwei neue Fitnesstracker für den deutschen Markt präsentiert: die Amazfit Bip 3 und Bip 3 Pro. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Wearables liegt jedoch darin, dass das Pro-Modell über eigenes GPS verfügt. Daraus ergibt sich dann auch ein Preisunterschied von 10 Euro. So kostet das Modell Bip 3, 59,90 Euro. Der Amazfit Bip 3 Pro wechselt für 69,90 Euro den Besitzer. Als Begleit-App fungiert die Anwendung Zepp Health.

Beim Display sind die Amazfit Bip 3 und Bip 3 Pro identisch: Es kommt ein Farbbildschirm mit 1,69 Zoll, 2.5D-Glas und Beschichtung gegen Fingerabdrücke zum Einsatz. Anwender können das Zifferblatt mit über 50 kostenlosen Watchfaces anpassen oder auch eigene Hintergrundbilder über die Zepp-App hochladen. Als Laufzeit stellt Amazfit 14 Tage in Aussicht. Der Akku kommt auf 280 mAh. Die Bip 3 Pro bringt dabei dank GPS einen speziellen Modus fürs Freischwimmen mit. Beide Modelle sind jedoch bis 5 ATM wasserdicht.

60 Sportmodi bieten viele Trainingsmöglichkeiten von Laufen und Radfahren über Krafttraining bis hin zu Yoga und freien Trainings. Auch Kernfunktionen wie ein Pulsmesser, ein Sensor zur Schätzung des Blutsauerstoffgehalts, Schlaftracking und Zählen von Schritten und verbrannten Kalorien sind vorhanden. Ebenfalls lassen sich über die Amazfit Bip 3 und Bip 3 Pro die Musikwiedergabe des Smartphones steuern, Wetterinformationen anzeigen, Anrufe annehmen und ablehnen sowie Benachrichtigungen anzeigen. Auch das Stressniveau und der weibliche Zyklus lassen sich tracken.

Der implementierte PAI-Gesundheitsindex erfasst mithilfe von Algorithmen Gesundheits- und Fitnessdaten wie Herzfrequenz und Schrittzahl sowie Daten aus sportlichen und alltäglichen Aktivitäten. Der PAI-Wert ermittelt einen Querschnitt über sieben Tage und liefert eine Orientierung für einen gesunden Lebensstil.

Die Amazfit Bip 3 ist für 59,90 Euro in Schwarz, Rosa und Hellblau erhältlich. Die Amazfit Bip 3 Pro ist in Schwarz, Creme und Rosa für 69,90 erhältlich. Bei Amazon sind beide Modelle bereits bestellbar. Ab dem 7. Juli 2022 sind sie aber auch via Media Markt, Expert und Euronics erhältlich.