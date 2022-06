Oppo A77 5G: Mittelklasse-Smartphone mit dem MediaTek Dimensity 810

In Deutschland bringt der chinesische Hersteller Oppo das neue Mittelklasse-Smartphone Oppo A77 5G auf den Markt. Oppo gehört, wie auch realme, vivo und OnePlus, zum BBK-Konzern. Das neue Modell Oppo A77 5G existiert nun in zwei Varianten: mit 4 GByte LPDDR4X-RAM + 64 GByte Speicherplatz und 6 + 128 GByte Speicher. Es ist ab 24. Juni in den Farben Midnight Black und Ocean Blue zum Preis von 279 Euro (UVP) beziehungsweise 329 Euro (UVP) erhältlich. Bis einschließlich 08. Juli gibt es das Oppo A77 5G allerdings in der Version 6 + 128 GByte Speicher bei MediaMarkt und Saturn zum Angebotspreis von nur noch 299 Euro.

Zu den technischen Daten: Als Herzstück fungiert der MediaTek 810. Ab Werk dient Android 12 mit der Oberfläche ColorOS 12.1 als Betriebssystem. Zudem ist der Akku mit 5.000 erwähnenswert, der mit 33 Watt geladen wird. Etwas enttäuschend ist, dass das LC-Display mit 6,56 Zoll Diagonale nur mit HD+ auflöst. Immerhin kommt es auf 90 Hz Bildwiederholrate und 180 Hz Touch-Abtastrate. In einem mittigen Notch sitzt die Frontkamera mit 32 Megapixeln.

Für die Hauptkamera sind bei diesem Modell 48 (Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel drin. Zudem nennt der Hersteller die Schnittstellen 4G / 5G LTE, Dual-SIM (Triple-Slot), USB-C (2.0), GPS, 3,5-mm-Audio, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 und NFC. Dank microSD lässt sich der Speicherplatz erweitern. Ebenfalls ist das Oppo A77 5G nach dem Standard IPX4 geschützt. Das Gerät misst 163,9 x 75,1 x 7,99 mm bei einem Gewicht von 190 g. Die Rückseite des Oppo A77 5G besteht aus Polycarbonat.

Wer zum Oppo A77 5G greift, erhält im Lieferumfang auch ein passendes 33-Watt-Ladegerät, ein USB-Kabel, eine Schutzhülle, eine SIM-Nadel und die üblichen Anleitungen. Vielleicht ist dieses Modell ja für den ein oder anderen Leser einen Blick wert.