PlayStation Plus: Neue Tarife Essential, Extra und Premium sind in Deutschland gestartet

Sony PlayStation Plus ist diese Woche mit seiner neuen Tarifstruktur durchgestartet. Dabei wird auch das mittlerweile eingestellte PlayStation Now nun mit dem Service verschmolzen. In den USA und Asien startete das neue Angebot bereits vor einer Weile. Nun sind auch allgemein Europa und speziell Deutschland an der Reihe. Es gibt jetzt nämlich drei Stufen: PlayStation Plus Essential, Extra und schließlich Premium.

Anzeige

PlayStation Plus Essential entspricht dem bisher bekannten Tarif. Hier zahlen Kunden im Monats-Abo 8,99 Euro. Wer direkt ein Vierteljahr einsteigt, zahlt 24,99 Euro. Wer sich ein Jahr bindet, landet bei 59,99 Euro. Enthalten sind hier Cloud-Saves, Online-Multiplayer, exklusive Angebote im PlayStation Store und monatliche Gratis-Games. Bestandskunden migriert Sony automatisch zu dieser Stufe.

PlayStation Plus Extra kostet 13,99 Euro im Monat bzw. 39,99 Euro für das Vierteljahr und 99,99 Euro für ein Jahr. Alle Vorteile von PS Plus Essential sind enthalten sowie eine Spiele-Flatrate mit laut Sony „bis zu 400 der unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele“. Eingeschlossen sind sowohl First- als auch Third-Party-Titel.

PS Plus Premium ist der Flaggschiff-Tarif und kostet im Monat 16,99 Euro, 49,99 Euro für ein Vierteljahr und 119,99 Euro für ein Jahr. Abermals sind natürlich alle Vorzüge der niedrigeren Tarifstufen auch hier enthalten. Zusätzlich ergänzt Sony bis zu 340 Spiele. Inbegriffen sind PS3-, PS2- und PSP-Spiele, die per Cloud abgerufen werden können. Einige Klassiker sind auch per Download mit von der Partie. Als Bonus gibt es noch zeitlich begrenzte Game-Trails zu neuen Spielen.

Alle drei Tarifstufen lassen sich ab sofort zu den genannten Preisen buchen. Upgrades aus niedrigeren Tarifstufen sind jederzeit möglich – Downgrades bisher leider hingegen nicht.

Quelle: PlayStation.com