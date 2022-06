Aktuell zwei Spiele gratis bei Epic Games

Diese Woche bietet der Epic Games Store mal wieder zwei Spiele gratis zum Download an. Der „Car Mechanic Simulator 2018“ wurde zuvor für 16 Euro angeboten und lässt den Spieler die Arbeit eines Automechanikers übernehmen. Die „Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition“ war dagegen bislang für 20 Euro erhältlich und ist die PC-Version eines mehrfach ausgezeichneten Strategie-Brettspiels.

Der „Car Mechanic Simulator 2018“ wurde in Polen entwickelt und ist 2017 für PCs erschienen. Das Simulationsvideospiel wird aus der First-Person-Perspektive gespielt, wobei der Spieler sich frei im Geschäft, in Ausstellungsräumen und Scheunen bewegen kann. Dort werden beschädigte Autos gekauft, um sie zu reparieren und/oder weiterzuverkaufen. Der Spieler hat Zugriff auf eine Vielzahl von Werkzeugen, von denen die meisten durch das Abschließen von Jobs und das Sammeln von Erfahrung freigeschaltet werden. Im Laufe des Spiels erweitert der Spieler seine Werkstatt und kann so immer komplexere Reparaturarbeiten sowie die Restaurierung von Oldtimern durchführen.

Beim Spiel werden die verschiedenen Komponenten des Motors, der Federung und des Fahrgestells des Fahrzeugs untersucht, beschädigte Komponenten identifiziert und ersetzt. Dies kann durch den Kauf einer Ersatzkomponente oder, auf höheren Leveln, durch die Reparatur der vorhandenen Komponente erfolgen. Motoren werden sehr detailliert gerendert, so dass der Spieler Teile in realistischer Weise entfernen muss, um auf die entsprechende Komponente zugreifen zu können. Um die geforderte Aufgabe zu erfüllen, muss der Spieler realistische Hardware wie eine Reifenwuchtmaschine, einen Federzug, einen Detaillierungssatz und eine Motorhalterung verwenden.

Weitere Bereiche des Arbeitsraums werden im Laufe des Spiels freigeschaltet. Dazu gehören eine Teststrecke, auf der Probleme mit den Bremsen und der Federung eines Autos festgestellt werden können, und eine Lackiererei, in der die Karosserie des Autos lackiert und angepasst wird. [Quelle: Wikipedia]

„Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition“ ist die digitale Version des gleichnamigen Strategie-Brettspiels. Das Spiel basiert auf der High-Fantasy-Romanreihe „Ein Lied von Feuer und Eis“ von George R. R. Martin. Es ermöglicht Spielern, die Rollen mehrerer der großen Häuser von Westeros zu übernehmen, die um die Kontrolle über die Sieben Königslande wetteifern, darunter Haus Stark, Haus Lannister, Haus Baratheon, Haus Greyjoy, Haus Tyrell und Haus Martell.

Die Spieler manövrieren Armeen, um Unterstützung in den verschiedenen Regionen der Sieben Königreiche zu sichern. Das Ziel ist, genügend Unterstützung zu erobern, um den Eisernen Thron zu beanspruchen. Die grundlegende Gameplay-Mechanik erinnert an Diplomatie, insbesondere bei der Auftragserteilung, obwohl Game of Thrones insgesamt deutlich komplizierter ist. [Quelle: Wikipedia]

„Car Mechanic Simulator 2018“ und „Game Of Thrones: The Board Game“ sind noch bis zum 30. Juni 2022 kostenlos im Epic Games Store zum Download zu bekommen und gehören dann ohne zeitliche Einschränkung euch.

