Intel „Raptor Lake“ High-End-CPU mit 24 Kernen

Bei Twitter ist ein Screenshot von CPU-Z aufgetaucht, der ein Engineering-Sample eines Intel Core Prozessors der 13. Generation zeigt. Diese „Raptor Lake“ High-End-CPU setzt auf acht Performance-Kerne sowie sechzehn energieeffiziente Kerne für eine Gesamtzahl von 24 Kernen. CPUs dieser Generation sollen noch im Laufe dieses Jahres erscheinen.

Intels „Raptor Lake“ Prozessoren setzen auf High-Performance „Raptor Cove“ P-Kerne und – wie die aktuelle 12. Generation „Alder Lake“ – energieeffiziente „Gracemont“ E-Kerne. Die nächste CPU-Serie soll auch den selben LGA1700-Sockel nutzen und mit aktuellen Mainboards bzw. Chipsätzen der momentanen Intel-600-Serie kompatibel sein. Trotzdem wird erwartet, dass Intel zur Einführung der neuen CPUs auch wieder neue Chipsätze (700er Serie) bringen wird.

Die „Raptor Cove“ Kerne CPUs sollten gegenüber den „Golden Cove“ P-Kernen von „Alder Lake“ eine generationsbedingte Steigerung der Befehle pro Takt aufweisen, während die „Gracemont“ E-Kerne wohl mit denen auf „Alder Lake“ identisch sind. Voraussichtlich werden sie aber von der Verdopplung des Level-2-Cache pro Cluster (von 2 auf 4 MByte) profitieren. Der „Raptor Lake“ Prozessor ist ein monolithischer Siliziumchip, der im „Intel 7“ (10 nm Enhanced SuperFin) Fertigungsprozess hergestellt wird.

In einem ersten Test in China bei Expreview zeigte das frühe „Raptor Lake“ Muster mit 24 Kernen bei gleichen Taktraten eine um 20 Prozent höhere Performance als eine „Alder Lake“ CPU mit 16 Kernen (8 P-Kerne + 8 E-Kerne). Dabei sollte aber der frühe Status des Engineering-Samples berücksichtigt werden, denn „Raptor Lake“ wird erst in rund drei Monaten erwartet und die Taktraten sind noch nicht endgültig.

Quelle: wxnod @ Twitter