PlayStation Plus: Sony stellt offiziell drei neue Tarife vor

Die Gerüchte hielten schon länger an, nun hat es Sony offiziell bestätigt: PlayStation Plus verschmilzt mit PlayStation Now. Letzteres wird als separates Angebot eingestellt. Stattdessen erhält PS Plus statt wie bisher nur einen in Folge drei getrennte Tarifstufen. Ab Juni 2022 gibt es PlayStation Plus Essential, Extra und Premium mit jeweils unterschiedlichen Preisen und Inhalten.

So kann man die Neugestaltung als Antwort auf den Xbox Game Pass Ultimate sehen. Denn auch Sony integriert in PS Plus ab der mittleren Stufe eine Spiele-Flatrate. Man geht aber nicht ganz so weit wie die Konkurrenz. Während Microsoft auch neue First-Party-Spiele direkt zum Launch in den Game Pass schiebt, will Sony sich davon fernhalten. Doch kommen wir zu den drei Tarifstufen.

PlayStation Plus Essential

PS Plus Essential entspricht dem bisherigen Angebot. Bestandskunden finden sich dann auch in dieser Stufe wieder. Sie erhalten wie gehabt Zugriff auf Online-Multiplayer, zwei monatliche Gratis-Games, Cloud-Saves und exklusive Rabatte.

Preislich steht PS Plus Essential bei 8,99 Euro monatlich, 24,99 Euro im Vierteljahr oder 59,99 Euro im Jahresabo.

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Extra fügt einen Katalog von bis zu 400 PS4- und PS5-Spielen hinzu, darunter Hits aus den PlayStation Studios und von Drittanbietern. Spiele, die Teil des Extra-Tarifs sind, können zum Spielen heruntergeladen werden. Es sind auch alle Vorteile der Stufe Essential enthalten.

PS Plus Extra kostet pro Monat 13,99 Euro, 39,99 Euro im Vierteljahr bzw. 99,99 Euro bei jährlicher Zahlung.

PlayStation Plus Premium

PS Plus Premium übernimmt alle Vorzüge der vorherigen Stufen und ergänzt bis zu 340 zusätzliche Spiele. Darunter sind PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming verfügbar sind. Hier gibt es ebenfalls einen Katalog mit Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind. Ebenfalls ergibt sich Cloud-Streaming-Zugriff für originale PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen Extra und Premium in Märkten angeboten werden, in denen PlayStation Now derzeit verfügbar ist. Kunden können Spiele mit PS4- und PS5-Konsolen sowie PCs streamen. In diesem Tarif werden auch zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen angeboten, sodass Kunden ausgewählte Spiele vor dem Kauf ausprobieren können.

PS Plus Premium kostet im Monat 16,99 Euro, vierteljährlich 49,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

Bei der Markteinführung plant Sony, Titel wie Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal anzubieten. PlayStation-Now-Kunden migrieren zu PlayStation Plus Premium, ohne dass sich die aktuellen Abonnementgebühren bei der Einführung erhöhen.

Quelle: PlayStation Blog