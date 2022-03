HP übernimmt den Audio-Spezialisten Poly (ehemals Plantronics)

HP hat angekündigt, dass man das Unternehmen Poly (ehemals Plantronics) für 3,3 Mrd. US-Dollar bzw. zu einem Preis von 40 US-Dollar pro Aktie übernehmen werde. Entsprechend stark stieg dann heute der Aktienkurs des Anbieters an, der sich letzte Woche noch rund um ca. 26 bis 27 US-Dollar bewegt hatte. Poly stellt vorwiegend Kopfhörer, Headsets, Konferenz-Lautsprecher und Webcams her. In den vergangenen Jahren hatte man sich mehr und mehr auf Geschäftskunden fokussiert.

So will sich HP dann auch die Audio-Kompetenzen von Poly für den Trend hin zum Home-Office bzw. Hybrid-Working zunutze machen. Konkret deutete man schon an, dass die Stärken von HP und Poly unter einem Dach beispielsweise erweiterte Partnerschaften mit Zoom ermöglichen würden. Man wolle Lösungen entwickeln, die sozusagen jeden Ort in eine Schaltzentrale für dynamische Video-Kooperationen verwandeln könnten.

Poly soll also helfen, den Absatz von HPs Peripheriegeräten und Lösungen für Geschäftskunden anzutreiben. Man wolle ein vollwertiges Ökpsystem anbieten, das Hard- und Software sowie weitere digitale Dienste für Geschäftskunden beinhalten werde. Abgeschlossen werden, solle die Transaktion laut HP noch im Kalenderjahr 2022. Man müsse nur noch die Zustimmung der Aktionäre Polys sowie der zuständigen Kartellwächter abwarten. Man rechne allerdings nicht mit Problemen.

Quelle: HP