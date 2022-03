Intel Core i9-12900KS vorgestellt: Neuer High-End-Desktop-Prozessor

Intel hat seinen neuen Flaggschiff-Prozessor, den entsperrten i9-12900KS, vorgestellt. Man wende sich mit diesem Chip an Gamer und andere Enthusiasten, die nach dem schnellsten Prozessor im Handel suchen würden. So arbeitet der Chip mit insgesamt 16 Kernen. Es handelt sich um 8 Leistungs- und zusätzlich 8 Effizienz-Kerne. Der Prozessor kann bis zu 24 Threads parallel verarbeiten und erreicht im Turbo-Modus bis zu 5,5 GHz Takt. Er verfügt auch über 30 MByte Smart Cache. Als Verlustleistung gibt Intel 150 Watt (TDP) an.

Ebenfalls beherrscht der neue Intel i9-12900KS Intel Adaptive Boost und unterstützt bereits PCIe Gen 5.0. Er kann mit DDR5-RAM mit 4800 MT/s oder aber DDR4-RAM mit 3200 MT/s kombiniert werden. Kompatibel ist der neue Prozessor zu Z690-Motherboards mit aktuellem BIOS. In den Handel kommt der neue Prozessor laut Intel exakt am 5. April 2022. Einen Verkaufspreis für Europa nannte der Hersteller bisher nicht. In den USA kostet das Produkt 739 US-Dollar.

Somit kostet der brandneue Core i9-12900KS in den Vereinigten Staaten 150 US-Dollar mehr als der Core i9-12900K. Der Basis-Takt liegt im Übrigen bei 3,4 GHz. Wer den maximalen Turbo-Takt von 5,5 GHz erreichen will, wird eine sehr potente Kühllösung nutzen müssen, voraussichtlich eine Flüssigkeitskühlung.

Deutsche Online-Shops listen den neuen Intel Core i9-12900KS derzeit noch nicht. Da der bereits erhältliche Core i9-12900K derzeit für rund 570 Euro den Besitzer wechselt, wird sich das neue Modell aber definitiv darüber eingruppieren.

Quelle: Intel