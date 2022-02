PlayStation Plus: Sony plant wohl Neugestaltung es Abos mit drei Tarifen

Sony wird angeblich schon bald seinen Dienst PlayStation Now einstellen. Über den Service bietet man Cloud-Gaming sowie das Herunterladen ausgewählter PS4-Spiele im Rahmen einer Flatrate an. Mit dem Xbox Game Pass ist der Umfang allerdings nicht zu vergleichen. Nun heißt es, Sony werde PlayStation Now lieber in PlayStation Plus eingliedern. Das Abonnement soll dann von einer auf drei Stufen umgestaltet werden: Essential, Extra und Premium

PlayStation Plus Essential solle 10 US-Dollar im Monat kosten und dem aktuellen Leistungsumfang entsprechen. Enthalten wäre dann also Zugriff auf Online-Multiplayer sowie monatliche Gratis-Titel. PS Plus Extra wiederum würde wiederum den Zugriff auf die PS4-Titel gewähren, die aktuell in PS Now enthalten sind. Der Preis stiege hier aber auf 13 US-Dollar im Monat.

Als Drittes soll PS Plus Premium folgen. Es sind natürlich alle Vorzüge der beiden anderen Tarife enthalten. Für 16 US-Dollar im Monat wolle Sony hier aber auch das Clous-Gaming, den Zugriff auf weitere Spieleklassiker und exklusive Game Trials hinzufügen. Offiziell bestätigt sind diese Angaben leider noch nicht. Es gibt aber schon seit einigen Wochen Gerüchten zur Einstellung bzw. Eingliederung von PS Now in PS Plus.

Im März 2022 soll ein neues PlayStation Event anstehen. Gut möglich, dass Sony also dann seine neuen Pläne für PlayStation Now und PlayStation Plus offiziell bestätigt.

Quelle: Jeff Grubb (Twitter)