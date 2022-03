Poco X4 Pro: Neues Mittelklasse-Smartphone startet ab 299,90 Euro

Poco hat heute für den deutschen Markt das neue Smartphone Poco X4 Pro 5G vorgestellt. Es handelt sich hier um ein Mittelklasse-Modell mit einem AMOLED-Display mit 6,67 Zoll Diagonale, einer Bildwiederholrate von 120 Hz, einer Touch-Abtastrate von 360 Hz sowie einer Auflösung von FHD+ (2.400 x 1.080 Pixel). In Inneren dient der Qualcomm Snapdragon 695 5G als Herzstück.

Für die Hauptkamera des Smartphones nennt Poco 108 (Weitwinkel) + 8 Ultra-Weiwinkel) + 2 (Makro) Megapixel. Die Frontkamera steht bei 16 Megapixeln. Der Akku wartet wiederum mit 5.000 mAh auf und kann mit 67 Watt schnell aufladen. Es sind ebenfalls Stereo-Lautsprecher und ein Z-Motor vorhanden. Letzterer soll der haptische Feedback der Vibrationen verbessern. Ab Werk dient Android 12 mit der Oberfläche MIUI 13 als Betriebssystem. Käufer des Poco X4 Pro 5G erhalten zudem zwei Monate kostenlosen Zugang zu YouTube Premium.

In Deutschland erscheint das Poco X4 Pro 5G in zwei Varianten: einmal mit 6 GByte RAM plus 128 GByte Speicherplatz und einmal mit 8 GByte RAM plus 256 GByte Speicherplatz. Die Preise belaufen sich auf jeweils 299,90 bzw. 349,90 Euro. Early Birds haben die Chance, das mobile Endgerät zwischen dem 2. März ab 13 Uhr bis 7. März um 12:59 Uhr (oder solange der Vorrat reicht) zum reduzierten Preis von 269,90 (6 + 128 GByte) bzw. 319,90 (8 + 256 GByte) zu bestellen.

Außerdem kündigt der Hersteller an, dass es ausschließlich am 2. März 2022 zum Verkaufsstart eine limitierte Coupon-Aktion auf po.co geben werde. Dadurch solle es nochmals 20 Euro Rabatt geben.

Der Importhändler Goboo.com hat bei Versand innerhalb Europas (aus Spanien) ein ähnliches Angebot für das Poco X4 Pro 5G auf Lager. Er bietet das Handy mit Coupon bereits ab 249 Euro an.