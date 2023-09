Sony PlayStation Plus: Abonnement wird teuer

Sony hat eine Preiserhöhung für seine Abonnement PlayStation Plus bekannt gegeben. Alle drei Tarife werden teuer. Betroffen sind also neben PlayStation Plus Essential auch PlayStation Plus Extra und auch Premium. Die Preiserhöhung greift ab dem 6. September 2023 und betrifft nicht die monatlich kündbaren Abonnements, sondern die Jahrestarife. Wer noch ein laufendes Abonnement betreibt, zahlt erst ab der nächsten Abrechnung mehr.

So gibt es ja einige Gamer, die in Angeboten direkt für mehrere Jahre im Voraus buchen. Wer da also noch einen gewissen Zeitraum reserviert hat, wird erst danach mit den erhöhten Beträgen zur Kasse gebeten. Dabei ist PlayStation Plus Essential notwendig, um an der Konsole online spielen zu können. Obendrein sind hier monatlich wechselnde Spiele ohne Mehrkosten enthalten – im September 2023 beispielsweise “Saints Row”.

PlayStation Plus Extra beinhaltet dann auch eine Spiele-Flatrate mit ausgewählten Titeln. Da stoßen ab PlayStation Plus Premium noch weitere Klassiker und eine Cloud-Gaming-Funktion sowie kostenlose Demos hinzu. Folgendermaßen ändern sich dabei zukünftig die Preise für die Jahresabonnements:

PlayStation Plus Essential verteuert sich von 59,99 Euro auf 71,99 Euro für 12 Monate.

PlayStation Plus Extra verteuert sich von 99,99 Euro auf 125,99 Euro für 12 Monate.

PlayStation Plus Essential verteuert sich von 119,99 Euro auf 151,99 Euro für 12 Monate.

Das sind recht saftige Preissteigerungen, bei denen man gespannt sein darf, ob die Kunden dies so hinnehmen oder sich möglicherweise für eine Kündigung entscheiden. Sonys Begründung für die Preiserhöhung klingt sehr diffus. Man verweist vage darauf, die Preiserhöhung sei notwendig, um hochwertige Games und weitere Vorteile für Abonnenten in das Abonnement zu hieven.

Quelle: PlayStation Blog