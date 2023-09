LG Display und Samsung Display stellen ihre OLED-Zukunftspläne vor

Im Rahmen des KD-Display Business Forums in Südkorea haben die beiden großen Zulieferer LG Display und Samsung Display auch über ein paar Innovationen gesprochen. Besonders interessant is da sicherlich das sogenannte “Zero Bezel”-Konzept von Samsung Display. Damit sind Displays für Smartphones gemeint, welche die komplette Vorderseite komplett abdecken, bis zum Rahmen. Sie sollen mit Under-Display-Kameras / Under-Panel-Kameras (UDC bzw. UPC) kombiniert werden.

Es heißt, an dieser Entwicklung habe insbesondere Apple im Hintergrund Interesse und daher auf die Entwicklung gedrängt. So könnte man kommende iPhones aus Cupertino für mehr Immersion auf jene Weise gestalten. Zu bedenken ist jedoch, dass aktuelle Under-Display-Kameras immer noch in der Bildqualität weit hinter konventionellen Pendants zurückstehen. Da wird also wohl noch etwas Zeit notwendig sein, um die Qualität zu steigern.

LG Display wiederum hat es aktuell speziell auf den Ausbau seines Angebots an transparenten OLED-Bildschirmen abgesehen. Da will man auch kompakte Diagonalen von 30 Zoll liefern. Pendants mit 77 Zoll gehen noch 2023 in die Massenproduktion. Auch den Markt für Premium-OLED-TVs behält man im Blick. 2023 konnte man da mit seinen Mikro-Linsen die Helligkeiten erheblich steigern. Allerdings werde es in diesem Markt immer schwieriger, noch ein Wachstum zu erzielen. Besser sei dies aktuell bei OLED-Gaming-Monitoren möglich.

Allerdings nimmt man an, dass der Markt für transparente OLED-Bildschirm, welcher derzeit im Wesentlichen durch Geschäftskunden bestimmt wird, auch für Privatkunden immer interessanter wird. So sieht man hier Potenzial, seine durchsichtigen OLED-Bildschirme im modernen Lebensstil auch zunehmend in privaten Haushalten zu verankern.

Quelle: The Elec