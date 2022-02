motorola edge30 pro vorgestellt: Smartphone mit dem Snapdragon 8 Gen 1 für 799 Euro

motorola hat sein neues Smartphone edge30 pro vorgestellt. Es handelt sich hier um ein Premium-Modell mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 als Prozessor. In Deutschland wird das mobile Endgerät 799 Euro kosten. An Bord ist unter anderem ein OLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale, 144 Hz Bildwiederholrate, 2.400 x 1.080 Bildpunkten und HDR10+. Ab Werk dient Android 12 als Betriebssystem.

Es gibt unterschiedliche Modellvarianten des motorola edge30 pro mit 8 bis 12 GByte RAM und 128 bis 512 GByte Speicherplatz. Für die Hauptkamera weist man 50 (Weitwinkel, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) Megapixel aus, während die Frontkamera bei 60 Megapixeln steht. Letztere bringt damit eine ungewöhnlich hohe Auflösung für eine Selfie-Cam mit. Ansonsten bietet das edge30 pro Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos und auch NFC für mobiles Bezahlen sowie einen seitlich platzierten Fingerabdruckscanner und Schnellladung mit 68 Watt bzw. kabelloses Laden mit 15 Watt und Reverse-Wireless-Charging mit 5 Watt.

Das motorola edge30 pro erscheint in den Farben Cosmos Blue und Stardust White. Zu den weiteren Schnittstellen zählen auch Wi-Fi 6E und 5G LTE sowie Bluetooth 5.2. Videos kann das Smartphone nicht nur in 4K, sondern sogar in 8K aufnehmen.

Ready For PC, ein Feature der motorola-Smartphones, ist jetzt auch mit Windows 10 und Windows 11 kompatibel, sodass es einfacher ist, auf nur einem Bildschirm auf zwei Betriebssysteme zuzugreifen und beispielsweise Dateien zu übertragen. Motorola nutzt im Übrigen das unveränderte Android 12, was Puristen zusagen dürfte. Optional wird es im Handel zudem ab Mitte März auch einen Smart Stylus als Zubehör geben. Den Preis dafür nennt motorola aktuell aber noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung