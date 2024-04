Epic Games: “Industria” & “LISA: Definitive Edition” gratis

Im Epic Games Store waren zuletzt immer zwei Spiele pro Woche gratis und das setzt sich diese Woche fort. Ab sofort und bis 2. Mai stehen der zum Ende des kalten Krieges in Ostberlin spielende Ego-Sooter “Industria” und die “LISA: Definitive Edition” koetenlos zum Download zur Verfügung. Letztgenanntes Spiel enthält gleich zwei RPG-Sidescroller, die in einem post-apokalyptischen Ödland spielen.

Bei “LISA: Definitive Edition” handelt es sich um ein Bundle aus den beiden Games “LISA: The Painful” und der Fortsetzung “LISA: The Joyful” – beide ebenfalls in den jeweiligen Definitiv-Editionen.

Beides sind von einem Indie-Studio entwickelte Sidescroller mit RPG-Elementen, in denen der Spieler nach einem großen Krieg durch post-apokalyptische und karge Landschaften streift und dabei versucht zu überleben. Die Entwickler bezeichnen es als “elende Reise eines gebrochenen Mannes”. Die Grafik ist eher altbacken bzw. klassisch, dafür sind die Systemanforderungen sehr niedrig.

“Industria” nutzt hingegen die Unreal-Engine, sodass die Grafik auf einem modernen Stand ist. Dieser Ego-Shooter entführt den Spieler kurz vor Ende des Kalten Krieges aus Ostberlin in eine parallele Realität. Auf der Suche nach einem verschollenen Arbeitskollegen gilt es, eine dunkle Vergangenheit in einer mysteriösen und surrealen Parallelwelt zu entschlüsseln. Dieser arbeitete in einer geheimen Forschungseinrichtung in Ostberlin, bevor er verschwand. Es gibt herauszufinden, wo er geblieben ist und woran er gearbeitet hat, denn die Stasi hat bereits alle Unterlagen seines Forschungsprojekts vernichtet.

Die Spiele stehen noch bis 2. Mai 2024 kostenlos im Epic Games Store zum Download zur Verfügung und gehören dann ohne zeitliche Einschränkung euch.

