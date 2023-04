Huawei FreeBuds 5: TWS-Kopfhörer mit Hi-Res Audio kosten 159 Euro

Huawei hat seine neuen TWS-Kopfhörer (True Wireless Sterero), die Freebuds 5, vorgestellt. Der chinesische Hersteller bewirbt die neuen Earbuds unter anderem mit Unterstützung für Hi-Res Audio, aber auch aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Das eher ungewöhnliche Design soll höheren Tragekomfort gewährleisten und bietet eine größere Kontaktfläche zwischen den Kopfhörern und den Ohren. Dadurch sollen sich Gewicht und Druck gleichmäßiger verteilen.

Die Huawei Freebuds 5 nutzen 11-mm-Treiber und verwenden Bluetooth 5.2 zum Verbindungsaufbau zu Zuspielern. Das Ladecase lässt sich sowohl via USB-C als auch kabellos aufladen. Als Akkulaufzeit nennt der Hersteller mit ANC ca. 3,5 Stunden – ohne sind es 5 Stunden. Rechnet man das Case mit ein, sind es mit ANC 20 und ohne ANC 30 Stunden, bis wieder Netzstrom benötigt wird. Dabei decken die Kopfhörer einen Frequenzbereich von 16 Hz bis 40 kHz ab. Sie beherrschen die Formate SBC, AAC, LDAC, L2HC 2.0, LDAC und LC3 (für Gaming).

Jeder Earbud verfügt über 3 Mikrofone, so dass auch ANC und Telefonate Qualität gewährleisten sollen. Die Huawei FreeBuds 5 sind in drei Farben erhältlich: Ceramic White, Silver Frost und Coral Orange. Dabei soll der Klang im Übrigen in Echtzeit von 100 bis 2.000 Hz über einen adaptiven Equalizer optimiert werden. Die Audioübertragungsrate der Kopfhörer beträgt bis zu 990 kbpss und 96 kHz/24-Bit-HD-Audio wird unterstützt.

Bei Telefonaten können die Huawei FreeBuds 5 Windgeräusche und andere Störungen unterdrücken. 5 Minuten Schnellladung liefern den Kopfhörern Saft für bis zu 2 Stunden Wiedergabe. Die offizielle Begleit-App Huawei AI Life gibt es sowohl für Apple iOS als auch Android.

Preise und Verfügbarkeit

Die Huawei FreeBuds 5 sind ab dem 11. April 2023 in den Farben Silver Frost, Ceramic White und Coral Orange zu einer UVP von 159 € bestellbar und ab dem 17. April 2023 im Huawei-Online-Store oder im Huawei-Flagship-Store Berlin Kurfürstendamm erhältlich.

Vom 11. April bis 27. April 2023 erhalten Kunden mit dem Code AFB510 einen 10%-Rabatt.