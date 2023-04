Xiaomi 13 Ultra gesichtet: Bilder des kommenden Premium-Smartphones

Xiaomi wird am 18. April 2023 sein neues Smartphone-Flaggschiff, das Xiaomi 13 Ultra, vorstellen. Das ist schon offiziell bestätigt. Ebenfalls hat der chinesische Hersteller mitgeteilt, dass man für die Kamera mit den deutschen Spezialisten von Leica kooperiert habe. Jetzt sind die ersten Bilder des Smartphones in der Gerüchteküche aufgetaucht. Sie zeigen ein Gerät mit wenigen Überraschungen. So sehen wir an der Rückseite etwa einen übergroßen, runden Kamerahügel.

Dort könnten gleich drei Kamerasensoren mit 50 Megapixeln sitzen. Einer davon soll der Sony IMX989 für Weitwinkel-Aufnahmen sein. Drei weitere könnten für Ultra-Weitwinkel-, Telephoto- und Telephoto-Periskop-Fotos herhalten. Die Frontkamera wiederum sitzt in einem mittigen Punch-Hole und soll 32 Megapixel mitbringen.

Das Xiaomi 13 Ultra soll ein AMOLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale, 2K-Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate und Dolby Vision bieten. Als SoC werden wir natürlich den leistungsfähigen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 im Inneren vorfinden. Dem sollen 16 GByte RAM und 512 GByte Speicherplatz zur Seite stehen. Der Akku mit 4.900 mAh wird wohl mit 90 Watt kabelgebunden und mit 50 Watt kabellos aufgeladen.

Das Xiaomi 13 Ultra wird ab Werk das Betriebssystem Android 13 mit der Oberfläche MIUI 14 verwenden. Alle offiziellen Angaben erhalten wir dann ja schon in der nächsten Woche, nämlich am 18. April 2023. Spannend bleibt es noch um den Preis für Europa bzw. Deutschland, der erst später folgen sollte.

Quelle: Smartprix