Xiaomi 13 Ultra: Premium-Smartphone mit Leica-Kamera ist offiziell

Xiaomi hat sein neues Smartphone-Flaggschiff vorgestellt: das brandneue Xiaomi 13 Ultra. Man wirbt insbesondere mit der Quad-Kamera, die in Kooperation mit dem deutschen Hersteller Leica entstanden ist. Sie wartet mit 50 (Weitwinkel, Sony IMX989, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 50 (Telephoto, OIS) + 50 (Telephoto, OIS) Megapixeln auf. Abseits des Hauptsensors kommt dreimal der Sony IMX858 zum Einsatz. Klar, dass Xiaomi verspricht, dass sich mit dem mobilen Endgerät hervorragende Bilder knipsen lassen.

Doch auch Videos soll das Xiaomi 13 Ultra in überdurchschnittlicher Qualität liefern. So sind Videos mit 10-bit-LOG und auch importierten Custom-LUTs möglich. Bleiben wir beim Visuellen, dann verbaut Xiaomi hier ein AMOLED-Display mit 6,73 Zoll Diagonale und einer Auflösung von WQHD+. Der Screen unterstützt neben HDR10 auch HDR10+ sowie Dolby Vision. Die adaptive Bildwiederholrate steht bei 1 bis 120 Hz. Geschützt wird der Bildschirm durch Gorilla Glass Victus. Die maximale Helligkeit steht bei 2.600 Nits und PWM-Dimmng mit 1.920 Hz soll für ein ruhiges Bild sorgen.

Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ist der SoC des Xiaomi 13 Ultra. Dem Chip stehen bis zu 16 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 1 TByte UFS-4.0-Speicherplatz zur Seite. Für den Akku sind 5.000 mAh mit 90-Wattt-Schnellladung drin. Kabellos kann mit 50 Watt geladen. Reverse Wireless Charging ist ebenso möglich. Zu den Schnittstellen zählen im Übrigen NFC, GPS, Wi-Fi, Infrarot, Bluetooth 5.3 und USB-C (3.2 Gen 1).

Das Xiaomi 13 Ultra setzt auf eine komplexe Kühllösung mit einer Vapor Chamber und ist nach IP68 gegen Staub und Wasser resistent. Des Weiteren sind Stereo-Lautsprecher an Bord. Auch Unterstützung für Hi-Res Audio / Hi-Res Audio Wireless ist gewährleistet. Leider gibt es zu diesem Smartphone weder einen Veröffentlichungstermin noch Preisangaben für den deutschen Markt.

In China erscheint das Xiaomi 13 Ultra in drei abweichenden Ausstattungen: 795 Euro kostet das Smartphone umgerechnet mit 12 / 512 GByte. Für die Version mit auf 16 GByte erhöhtem RAM fallen dann umgerechnet 861 Euro an. Die Maximalausstattung mit 16 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz kostet in Xiaomis Heimatland umgerechnet 967 Euro. Es sind zwei Farbvarianten erhältlich: Olive Green und Schwarz.

Quelle: Xiaomi